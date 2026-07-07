قوش، رونالدۋ: پورتۋگاليا الەم چەمپيوناتىمەن قوشتاستى، بەلگيا ا ق ش-تى تاس-تالقان ەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىندا يسپانيا پورتۋگاليانى قوسىمشا ۋاقىتتا 1:0 ەسەبىمەن جەڭىپ، شيرەك فينالعا جولداما الدى. وسىلايشا 41 جاستاعى كريشتيانۋ رونالدۋ مانسابىنداعى سوڭعى الەم چەمپيوناتىن اياقتادى.
كەزدەسۋدەگى جالعىز گول قوسىمشا ۋاقىتتىڭ باسىندا سوعىلدى. يسپانيا قۇراماسىنا جەڭىس سىيلاعان دوپتىڭ اۆتورى - ميكەل مەرينو.
رونالدۋ 2006 -جىلدان بەرى قاتارىنان التى الەم چەمپيوناتىنا قاتىسىپ، پورتۋگاليا قۇراماسىنىڭ تاريحىنداعى ەڭ جارقىن ويىنشىلاردىڭ ءبىرى اتاندى. الايدا بۇل جولى ونىڭ كومانداسى پلەي-وففتىڭ العاشقى كەزەڭىنەن اسا المادى.
ال سيەتلدە وتكەن تاعى ءبىر 1/8 فينالدىق كەزدەسۋدە بەلگيا قۇراماسى ا ق ش-تى 4:1 ەسەبىمەن ويسىراتا جەڭدى.
بەلگيالىقتاردىڭ ساپىندا شارل دە كەتەلارە دۋبل اۆتورى اتانسا، حانس ۆاناكەن مەن رومەلۋ لۋكاكۋ ءبىر-ءبىر گولدان سوقتى. ا ق ش قۇراماسىنىڭ جالعىز گولىن ماليك تيللمان ەنگىزدى.
ماتچ الدىنداعى باستى داۋلاردىڭ ءبىرى امەريكالىق شابۋىلشى فولارين بالوگۋنعا قاتىستى بولدى. ول الدىڭعى ويىندا قىزىل قاعاز العانىنا قاراماستان، فيفا تارتىپتىك كوميتەتى اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ وتىنىشىنەن كەيىن ونىڭ ديسكۆاليفيكاتسياسىن ۋاقىتشا كەيىنگە قالدىرعان ەدى. سونىڭ ارقاسىندا بالوگۋن بەلگياعا قارسى ماتچقا نەگىزگى قۇرامدا شىققانىمەن، ناتيجەلى ارەكەت كورسەتە الماي، ويىن سوڭىنا قاراي اۋىستىرىلدى.
وسىلايشا ا ق ش ءوز الاڭىنداعى الەم چەمپيوناتىنداعى ونەرىن اياقتادى. بۇعان دەيىن تۋرنيردەن باسقا قوجايىن ەلدەر - كانادا مەن مەكسيكا دا شىعىپ قالعان بولاتىن.
ەندى شيرەك فينالدا يسپانيا مەن بەلگيا ءوزارا كەزدەسىپ، جارتىلاي فينال جولداماسىن ساراپقا سالادى.