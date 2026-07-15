ءا چ-2026: يسپانيا 16 جىلدان كەيىن الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىنداعى فرانسيا - يسپانيا كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قارسىلاستار بىردەن تولاسسىز شابۋىلعا كوڭىل ءبولدى. كيليان مباپپە باستاعان جىگىتتەر جىلدام گول سوعۋ مۇمكىندىگىن ىزدەگەن ەدى. ەسەسىنە ولار ءوز قاقپاسىنا گول جىبەرىپ الدى.
ويىننىڭ 22-مينۋتىندا فرانسيالىق ليۋكا دين ءوزىنىڭ ايىپ الاڭىندا يسپانيا فۋتبولشىسى لامين يامالدى شالىپ قۇلاتتى. سالۆادورلىق باس تورەشى ليۋكا دين بەلگىلەگەن پەنالتيدەن يسپانيالىق ميكەل ويارسابال ءمۇلت كەتكەن جوق.
ودان كەيىن ديدە دەشام شاكىرتتەرى تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە ۇمتىلعان ەدى. دەگەنمەن ءبىرىنشى كەزەڭدە تابلوداعى كورسەتكىش وزگەرىسسىز قالدى.
ەكىنشى كەزەڭدە 58-مينۋتتا يسپانيالىق پەدرو پوررو ەسەپتى ۇلعايتا ءتۇستى.
وسىلايشا يسپانيالىق فۋتبولشىلار قارسىلاسىنان 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، فينالعا جولداما الدى.
يسپانيا 2010-جىلى الەم چەمپيونى اتاعىنا قول جەتكىزگەن ەدى. ولار ون التى جىلدان كەيىن قايتادان سول جەتىستىگىن قايتالاۋعا مۇمكىندىك الىپ وتىر.
يسپانيا H توبىندا ەكى جەڭىس، ءبىر تەڭ ويىنمەن 7 ۇپاي جينادى. ولار ۋرۋگۆايدى 1:0، ساۋد ارابياسىن 4:0 ەسەبىمەن جەڭىپ، كابو-ۆەردەمەن 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
ودان كەيىن 1/16 فينالدا اۋستريانى 3:0، 1/8 فينالدا پورتۋگاليانى 1:0، بەلگيانى 2:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
ايتا كەتسەك، ەندى 15-شىلدەدە قازاقستان ۋاقىتىمەن 23:50 دە انگليا - ارگەنتينا قۇرامالارى فينالدىڭ تاعى ءبىر جولداماسىن ساراپقا سالادى. فينال مەن 3-ورىن ءۇشىن ويىن 19-شىلدەگە بەلگىلەنگەن.