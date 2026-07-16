KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءا چ-2026 فينالى: يسپانيا مەن ارگەنتينا اراسىنداعى ماتچتى قاشان جانە قايدان كورۋگە بولادى

    استانا. KAZINFORM - يسپانيا مەن ارگەنتينا اراسىنداعى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا 19-شىلدەدەن 20 شىلدەگە قاراعان ءتۇنى وتەدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    Финал чемпионата мира-2026: когда и где смотреть матч Испания — Аргентина
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    كەزدەسۋ يست-راتەرفوردتاعى (نيۋ- دجەرسي شتاتى) MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) ستاديونىندا وتەدى.

    قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر ءۇشىن ويىن 20-شىلدەدە ساعات 00:00 دە باستالادى. ا ق ش-تا ويىن 19-شىلدەدە ساعات 15:00 دە باستالادى.

    2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى Qazaqstan جانە Qazsport تەلەارنالارىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، يسپانيا فينالعا شىققان العاشقى كوماندا بولدى، فرانتسيانى 2:0 ەسەبىمەن جەڭدى.

    سپورت FIFA 2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور