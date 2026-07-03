ءا چ-2026: پورتۋگاليا قۇراماسى 1/8 فينالعا جولداما الدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا پورتۋگاليا قۇراماسى 1/8 فينالعا جولداما الدى. ەندى ولار جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا يسپانيامەن شەبەرلىك بايقاسادى.
پلەي-وفف ساتىسىندا يسپانيالىق فۋتبولشىلار حورۆاتيامەن كەزدەستى.
ويىن بارىسىندا حورۆاتيالىق فۋتبولشىلار العاشقى بولىپ ەسەپ اشقان ەدى. ولاردىڭ قاتارىنان يۆان پەريشيچ 53-مينۋتتا كوزگە ءتۇستى.
ال 60-مينۋتتا كريشتيانۋ رونالدۋ پەنالتيدەن تارازى باسىن تەڭەستىرسە، پورتۋگاليالىق تاعى ءبىر ويىنشى گونسالۋ رامۋش 94-مينۋتتا سوققان گول ءوز قۇراماسىنا جەڭىس الىپ كەلدى.
وسىلايشا پورتۋگاليا قارسىلاسىنان 2:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
الەم فۋتبولىنداعى تانىمال جۇلدىز كريشتينۋ رونالدۋ باستاعان جىگىتتەر توپتىق كەزەڭدە اسا ءساتتى ويىن كورسەتە العان جوق. ەكىنشى ورىندى مىسە تۇتتى. ءبىر جەڭىس، ەكى تەڭ ناتيجەمەن بەس ۇپاي ەنشىلەگەن ولار وزبەكستاندى 5:0 ەسەبىمەن قاپى قالدىرىپ، كولۋمبيامەن 0:0، كونگو در قۇراماسىمەن 1:1 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى.
قارسىلاستار قازىرگە دەيىن 10 مارتە جاسىل الاڭ تورىندە شەبەرلىك بايقاستى. ازىرگە حورۆاتيالىق فۋتبولشىلار بىردە-ءبىر مارتە پورتۋگاليانى جەڭە الماي كەلەدى. سەگىز كەزدەسۋدە ولا قارسىلاسىنا ەسە جىبەرسە، ەكەۋىندە تەڭ ناتيجە تىركەلدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن يسپانيا اۋستريانى ويسىراتا جەڭىپ، 1/8 فينالعا شىقتى.