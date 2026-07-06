ءا چ-2026: ەرلينگ حولاند برازيليامەن كەزدەسۋدە نورۆەگياعا سەنساتسيالىق جەڭىس سىيلادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا 1/8 فينالىندا برازيليا - نورۆەگيا كەزدەسۋى اياقتالدى.
بۇل ويىنعا جانكۇيەرلەر تاراپىنان ەرەكشە قىزىعۋشىلىق بولعانى راس. الەمنىڭ ۇزدىك قۇرامالارى قاتارىندا سانالاتىن برازيلياعا ەرلينگ حولاند باستاعان نورۆەگيالىق فۋتبولشىلار قانداي قاۋقار كورسەتە الادى؟ بۇل ساۋال كوپتىڭ كوكەيىندە جۇرگەنى راس.
ويىنعا برازيليالىق قۇراما ساپىنان العان جاراقاتىنا بايلانىستى قورعاۋشى ۋەسلي، جارتىلاي قورعاۋشى لۋكاس پاكەتا، شابۋىلشى رافينيا قاتىسقان جوق. ەۋروپالىق قۇرامادان بارلىق فۋتبولشى الداعى كەزدەسۋگە ساقاداي ساي بولدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا العاشقى مينۋتتان تىزگىندى ءوز قولىندا ۇستاۋعا تىرىسقان برازيليا قۇراماسى تولاسسىز شابۋىل ۇيىمداستىردى. وعان نورۆەگيالىق ويىنشىلار لايىقتى توتەپ بەرىپ جاتتى. سوعان قاراماستان ءبىرىنشى كەزەڭدە تابلوداعى ەسەپكە وزگەرىس ەنگەن جوق.
ەكىنشى كەزەڭدە دە وڭتۇستىك امەريكا قۇرلىعىنىڭ وكىلدەرى باسىمدىقتى ارتتىرا ءتۇستى. دەسە دە نورۆەگيالىق فۋتبولشىلار قارىمتا شابۋىلعا كوڭىل ءبولدى. ەرلينگ حولاند 79-مينۋتتا ەسەپ اشسا، 90-مينۋتتا تاعى ءبىر مارتە كوزگە ءتۇستى. ناتيجەسىندە ول بيىلعى الەم بىرىنشىلىگىندە بەس گول سوعىپ ۇلگەردى.
ال 99-مينۋتتا نەيمار پەنالتيدەن ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتتى.
وسىلايشا نورۆەگيا قۇراماسى برازيليانى 2:1 ەسەبىمەن جەڭىپ، ¼ فينالعا جولداما الدى.
ايتا كەتسەك، قازىرگە دەيىن ەكى قۇراما ەكى مارتە كەزدەسكەن ەدى. ونىڭ بىرەۋىندە نورۆەگيا باسىم تۇسسە، ءبىر ويىن تەڭ ناتيجەمەن اياقتالدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن 1/8 فينالدا فرانسيا پاراگۆايدى 1:0, ماروككو كانادانى 3:0 ەسەبىمەن جەڭىپ، ¼ فينالعا جولداما الدى.
ەندى 05:00- دە مەكسيكا - انگليا قۇرامالارى جاسىل الاڭعا شىعادى.
ال 7-شىلدەدە 00:00-دە پورتۋگاليا - يسپانيا، 05:00-دە ا ق ش - بەلگيا، 21:00-دە ارگەنتينا - مىسىر، 8-شىلدەدە 01:00- دە شۆەيتساريا - كولۋمبيا شەبەرلىك بايقاسادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ماروككو قۇراماسى كانادانى جەڭىپ، شيرەك فينالعا جولداما الدى.