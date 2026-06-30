ءا چ-2026: گەرمانيانى پەنالتي سەرياسىندا جەڭگەن پاراگۆاي 1/8 فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - پاراگۆاي قۇراماسى 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/16 فينالىندا گەرمانيانى جەڭىپ، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
ا ق ش-تىڭ فوكسبورو قالاسىنداعى «دجيلەتت» ستاديونىندا وتكەن كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى ۋاقىتى 1:1 ەسەبىمەن اياقتالدى. ماتچتىڭ 42-مينۋتىندا حۋليو ەنسيسو پاراگۆايدى العا شىعارسا، ەكىنشى تايمنىڭ 54-مينۋتىندا كاي حاۆەرتس فلوريان ءۆيرتستىڭ پاسىنان كەيىن باسپەن ءدال سوققى جاساپ، ەسەپتى تەڭەستىردى.
قوسىمشا ۋاقىتتا گەرمانيا 102-مينۋتتا دجوناتان تا بۇرىشتامادان كەيىن گول سوققانىمەن، VAR جۇيەسى قاقپاشىعا قارسى ەرەجە بۇزىلعانىن انىقتاپ، گول ەسەپكە الىنبادى.
وۆەرتايمدا جەڭىمپاز انىقتالماعان سوڭ، ماتچ تاعدىرى پەنالتيلەر سەرياسىندا شەشىلدى. وندا پاراگۆاي قۇراماسى 4:3 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا جولداما الدى.
ەندى پاراگۆاي 1/8 فينالدا فرانسيا مەن شۆەتسيا قۇرامالارى اراسىنداعى كەزدەسۋدىڭ جەڭىمپازىمەن وينايدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن سوڭعى مينۋتتا سوعىلعان گول برازيليانى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا الىپ شىققانىن جازدىق.