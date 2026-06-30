KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءا چ-2026: گەرمانيانى پەنالتي سەرياسىندا جەڭگەن پاراگۆاي 1/8 فينالىنا شىقتى

    استانا. KAZINFORM - پاراگۆاي قۇراماسى 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/16 فينالىندا گەرمانيانى جەڭىپ، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    ӘЧ-2026: Парагвай Германияны пенальти сериясында жеңіп, 1/8 финалына шықты
    فوتو: fifa.com

    ا ق ش-تىڭ فوكسبورو قالاسىنداعى «دجيلەتت» ستاديونىندا وتكەن كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى ۋاقىتى 1:1 ەسەبىمەن اياقتالدى. ماتچتىڭ 42-مينۋتىندا حۋليو ەنسيسو پاراگۆايدى العا شىعارسا، ەكىنشى تايمنىڭ 54-مينۋتىندا كاي حاۆەرتس فلوريان ءۆيرتستىڭ پاسىنان كەيىن باسپەن ءدال سوققى جاساپ، ەسەپتى تەڭەستىردى.

    قوسىمشا ۋاقىتتا گەرمانيا 102-مينۋتتا دجوناتان تا بۇرىشتامادان كەيىن گول سوققانىمەن، VAR جۇيەسى قاقپاشىعا قارسى ەرەجە بۇزىلعانىن انىقتاپ، گول ەسەپكە الىنبادى.

    وۆەرتايمدا جەڭىمپاز انىقتالماعان سوڭ، ماتچ تاعدىرى پەنالتيلەر سەرياسىندا شەشىلدى. وندا پاراگۆاي قۇراماسى 4:3 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا جولداما الدى.

    ەندى پاراگۆاي 1/8 فينالدا فرانسيا مەن شۆەتسيا قۇرامالارى اراسىنداعى كەزدەسۋدىڭ جەڭىمپازىمەن وينايدى.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن سوڭعى مينۋتتا سوعىلعان گول برازيليانى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا الىپ شىققانىن جازدىق.

    سپورت FIFA 2026
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور