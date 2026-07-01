ءا چ-2026: فرانسيا جانە نورۆەگيا قۇرامالارى قارسىلاستارىن جەڭىپ، چەمپيوناتتىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا قۇراماسى فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/16 فينالىندا شۆەتسيانى 3:0 ەسەبىمەن جەڭىپ، كەلەسى كەزەڭگە جولداما الدى، دەپ حابارلايدى FIFA.
كەزدەسۋ ا ق ش-تىڭ نيۋ-يورك- نيۋ-دجەرسي ستاديونىندا ءوتتى. فرانسۋز قۇراماسى ماتچ بويى باسىمدىق تانىتىپ، ءۇش جاۋاپسىز گول سوقتى.
ەسەپ ءبىرىنشى تايمنىڭ اياقتالۋىنا از ۋاقىت قالعاندا اشىلدى. كيليان مباپپە 45+1-مينۋتتا قارسىلاس قاقپاسىن ءدال كوزدەپ، فرانسيانى العا شىعاردى.
ەكىنشى تايمدا ديدە دەشام شاكىرتتەرى باسىمدىعىن ەسەلەي ءتۇستى. 53-مينۋتتا برەدلي باركولا مايكل وليزەنىڭ ناتيجەلى پاسىنان كەيىن ەسەپتى 2:0 گە جەتكىزدى. ال 74-مينۋتتا مباپپە دۋبل اۆتورى اتانىپ، ماتچتىڭ قورىتىندى ناتيجەسىن بەلگىلەدى - 3:0.
وسىلايشا فرانسيا قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى. كەلەسى كەزەڭدە ولار گەرمانيانى پەنالتي سەرياسىندا جەڭگەن پاراگۆاي قۇراماسىمەن كەزدەسەدى.
Associated Press مالىمەتىنشە، مباپپە بۇل ويىندا الەم چەمپيوناتتارىنداعى 17 جانە 18-گولدارىن سوعىپ، تۋرنير تاريحىنداعى ۇزدىك سۇرمەرگەندەر تىزىمىندە ليونەل مەسسيدەن ءبىر گول عانا قالىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار ول بيىلعى الەم چەمپيوناتىنداعى «التىن بۋتسا» باسەكەسىندە دە مەسسيمەن تەڭەستى.
سونداي-اق فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا پلەي-وفف ساتىسىندا نورۆەگيا قۇراماسى كوت-د’يۆۋاردى جەڭىپ، 1/8 فينالعا جولداما الدى.
قوس قۇرامانىڭ جا جارىستى جالعاستىراتىن مۇمكىندىگى بولدى. افريكالىق قۇراما ساپىندا الەمنىڭ بەدەلدى كلۋبتارىندا ويىن كورسەتىپ جۇرگەن فۋتبولشىلار از ەمەس. ەرلينگ حولاند باستاعان نورۆەگيا كەز كەلگەن قارسىلاسىنا لايىقتى توتەپ بەرە الادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قۇرامالار ءبىر-ءبىرىنىڭ قاقپاسى ماڭىندا ءجيى بوي كورسەتتى. ناتيجەسىندە 39-مينۋتتا نورۆەگيالىق انتونيو نۋسا كوزدەگەن نىسانادان ءمۇلت كەتكەن جوق.
ويىننىڭ 74-مينۋتىندا كوت-د’يۆۋار ساپىنان اماد دياللو تارازى باسىن تەڭەستىرگەن ەدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەرلينگ حولاند 86-مينۋتتا شەشۋشى گول سوعىپ كەتتى.
وسىلايشا نورۆەگيا قارسىلاسىنان 2:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، جارىستىڭ كەلەسى ساتىسىنا شىقتى.