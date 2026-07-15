ءا چ-2026: ەكىنشى جارتىلاي فينالدا انگليا مەن ارگەنتينا كەزدەسەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى جارتىلاي فينالىندا انگليا مەن ارگەنتينا قۇرامالارى كەزدەسەدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
ماتچ سارسەنبىدەن بەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى ا ق ش-تىڭ اتلانتا قالاسىنداعى 71 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان «مەرسەدەس- بەنتس» ستاديونىندا وتەدى. كەزدەسۋگە امەريكالىق تورەشى يسمايل ەلفات باستاعان قازىلار بريگاداسى قىزمەت كورسەتەدى.
ويىننىڭ تىكەلەي ترانسلياتسياسى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 00:00 دە Qazsport تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى.
شيرەك فينالدا انگليا قۇراماسى قوسىمشا ۋاقىتتا نورۆەگيانى جەڭسە، ارگەنتينا ەكسترا- تايمدا شۆەيتساريادان باسىم ءتۇستى.
ارگەنتينا قۇراماسى الەم چەمپيوناتىن ءۇش رەت (1978، 1986، 2022) جەڭىپ العان. ال انگليا بۇل اتاقتى ازىرگە ءبىر رەت - 1966 -جىلى يەلەنگەن.
ايتا كەتەيىك، فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا يسپانيا فرانسيانى جەڭىپ، فينالعا شىقتى.