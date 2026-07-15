KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءا چ-2026: ەكىنشى جارتىلاي فينالدا انگليا مەن ارگەنتينا كەزدەسەدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى جارتىلاي فينالىندا انگليا مەن ارگەنتينا قۇرامالارى كەزدەسەدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    Англия ва Аргентина иккинчи ярим финалда тўқнаш келади
    Фото: mannattvpunjabi.com

    ماتچ سارسەنبىدەن بەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى ا ق ش-تىڭ اتلانتا قالاسىنداعى 71 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان «مەرسەدەس- بەنتس» ستاديونىندا وتەدى. كەزدەسۋگە امەريكالىق تورەشى يسمايل ەلفات باستاعان قازىلار بريگاداسى قىزمەت كورسەتەدى.

    ويىننىڭ تىكەلەي ترانسلياتسياسى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 00:00 دە Qazsport تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى.

    شيرەك فينالدا انگليا قۇراماسى قوسىمشا ۋاقىتتا نورۆەگيانى جەڭسە، ارگەنتينا ەكسترا- تايمدا شۆەيتساريادان باسىم ءتۇستى.

    ارگەنتينا قۇراماسى الەم چەمپيوناتىن ءۇش رەت (1978، 1986، 2022) جەڭىپ العان. ال انگليا بۇل اتاقتى ازىرگە ءبىر رەت - 1966 -جىلى يەلەنگەن.

    ايتا كەتەيىك، فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا يسپانيا فرانسيانى جەڭىپ، فينالعا شىقتى.

    سپورت FIFA 2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور