ءا چ-2026: شۆەيتساريا كولۋمبيانى پەنالتي سەرياسىندا جەڭىپ، شيرەك فينالعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريا قۇراماسى فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىندا كولۋمبيانى پەنالتي سەرياسىندا جەڭىپ، شيرەك فينالعا جولداما الدى، دەپ حابارلايدى FIFA.
كەزدەسۋ كانادانىڭ ۆانكۋۆەر قالاسىنداعى «بي-سي پلەيس» ستاديونىندا ءوتتى. نەگىزگى جانە قوسىمشا ۋاقىتتا ەكى كوماندا دا ەسەپ اشا المادى. قارسىلاستار قورعانىستا سەنىمدى ويناپ، قاۋىپتى ساتتەردى گولعا اينالدىرا العان جوق.
وسىلايشا ماتچ تاعدىرى پەنالتي سەرياسىندا شەشىلدى. بۇل سىندا شۆەيتساريا فۋتبولشىلارى دالىرەك سوققى جاساپ، 4:3 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
كولۋمبيا بۇعان دەيىن 1/16 فينالدا گانانى 1:0 ەسەبىمەن جەڭگەن ەدى. ال شۆەيتساريا الجيردەن 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، كەلەسى كەزەڭگە شىققان ەدى.
ايتا كەتەيىك، شۆەيتساريا ەندى شيرەك فينالدا ارگەنتينا قۇراماسىمەن كەزدەسەدى. ارگەنتينا 1/8 فينالدا مىسىردى 3:2 ەسەبىمەن جەڭدى.
سونداي-اق ¼ فينالدا فرانسيا - ماروككو، يسپانيا - بەلگيا، نورۆەگيا - انگليا شەبەرلىك بايقاسادى.
ال بۇدان بۇرىن يسپانيادان جەڭىلگەن پورتۋگاليا قۇراماسى شيرەك فينالدان تىس قالدى.