ءا چ-2026: شيرەك فينالدىڭ سوڭعى جولداماسى كىمگە بۇيىرادى؟
استانا. KAZINFORM – ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا جاسىل الاڭدارىندا ءوتىپ جاتقان 23- فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى ءوز مارەسىنە جاقىنداپ قالدى.
تاريحتا تۇڭعىش رەت 48 كوماندانىڭ قاتىسۋىمەن ۇيىمداستىرىلعان بۇل ءدۇبىرلى دودادا ەندى «كەزدەيسوق قوناقتارعا» ورىن جوق. ماسەلەن تۋرنيردىڭ قوجايىن ەلدەرى جارىستان شىعىپ قالدى. بۇگىن 104 ماتچتىڭ سوڭعى 1/8 فينالدىق ويىندارى ءوتىپ، كانزاس-سيتيدە 12-شىلدەدە باق سىنايتىن ۇزدىك توپ-8 قۇراما (شيرەك فيناليستەر) تولىقتاي انىقتالادى.
ليونەل مەسسي موحامەد سالاحقا قارسى
«مەرسەدەس-بەنتس» ستاديونىندا وتەتىن بۇل كەزدەسۋ سىرت كوزگە تىم ايقىن كورىنۋى مۇمكىن. كاتارداعى چەمپيوندىق اتاعىن قورعاپ جاتقان ارگەنتينا («البيسەلەستە») ەگيپەت دەڭگەيىندەگى ۇجىمداردى بايقاماۋى ءتيىس ەدى. ءبىراق كابو-ۆەردەمەن وتكەن درامالىق ماتچ ليونەل سكالوني شاكىرتتەرىنىڭ وسال تۇستارىن اياۋسىز اشكەرەلەدى.
كابو-ۆەردە قۇراماسىنىڭ قايسارلىعى ارگەنتينالىقتاردى سەسكەندىرىپ قانا قويماي، كومانداداعى ءبىرقاتار تاكتيكالىق شيكىلىكتى كورسەتىپ بەردى:
شابۋىل شەبىنىڭ بابى تومەن، سەبەبى لاۋتارو مارتينەس پەن حۋليان الۆارەس وزدەرىنىڭ ەڭ ۇزدىك فورماسىندا ەمەس.
دي ماريانىڭ ورنى بىلىنەدى، ويتكەنى تياگو المادەگە انحەل دي مارياعا ءتان جارىلىس پەن كرەاتيۆ جەتىسپەيدى.
ورتالىق الاڭداعى جانە قاپتالدارداعى وسالدىق. بۇل رەتتە الەكسيس ماكالليستەر مەن ەنتسو فەرناندەس كۇشتىك كۇرەستەردە جيى جەڭىلىپ جاتسا، قورعاۋشىلار فاكۋندو مەدينا مەن ناۋەل مولينا پوزيتسيا جوعالتىپ، قارسىلاسقا مۇمكىندىك بەرۋدە.
دەگەنمەن ەگيپەت («پەرعاۋىندار») بۇل جارىستا اسا جارقىراپ تۇرعان جوق. بۇگىنگى موحامەد سالاحتى مەسسيمەن شەندەستىرۋ قيىن. ءبىراق حۋسام حاسان شاكىرتتەرى تەمىردەي ءتارتىپ پەن جيناقىلىقتىڭ ارقاسىندا سەنساتسيا جاساۋدان ءۇمىتتى.
كولۋمبيا - شۆەيتساريا: تەڭ قۇرامالاردىڭ تەكەتىرەسى
بۇل قوس قۇرامانىڭ الەم چەمپيوناتتارىنداعى تاريحى تەرەڭدە جاتىر. سوناۋ 1994-جىلى ا ق ش- تا وتكەن ءا چ- دە كولۋمبيا شۆەيتساريالىقتاردى 2:0 ەسەبىمەن ۇتقان ەدى. ارادا جىلدار وتسە دە، نەستور لورەنسو مەن مۋرات ياكين باپتايتىن ۇجىمداردىڭ ستيلىندە ۇقساستىق كوپ.
ويىننىڭ باستى ينتريگاسى: ەكى كوماندانىڭ دا قورعانىسى بەكەم، ءار شەپتە مىعىم ويىنشىلارى بار جانە جۇيەلى فۋتبول وينايدى. الايدا «كوفەشىلەر» (كولۋمبيا) مەن «كرەستشىلەردىڭ» (شۆەيتساريا) ەڭ ۇلكەن پروبلەماسى - گول سوعاتىن مۇمكىندىكتەردى (رەاليزاتسيا) ءتيىمدى پايدالانا الماۋى.
ساراپشىلار بۇل ماتچتا اشىق، شابۋىلعا نەگىزدەلگەن فۋتبول كۇتۋدىڭ قاجەتى جوق دەپ ەسەپتەيدى. كوماندالاردىڭ كۇشى تەڭ. كەزدەسۋ تاعدىرىن ءبىر عانا كەزدەيسوق جاعداي نەمەسە پەنالتي سەرياسى شەشىپ كەتۋى ابدەن مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، 11-ماۋسىمدا باستالعان ءا چ-2026 جاڭا فورماتى بويىنشا توپتىق كەزەڭنەن ۇزدىك شىققان ەكى كوماندا مەن ءۇشىنشى ورىن العان ەڭ ۇزدىك 8 قۇراما پلەي-وفف جولداماسىن العان بولاتىن. ەندى باس جۇلدەدەن تەك 8 كوماندا عانا ءۇمىتتى.