ءا چ-2026-عا قاتىسپايتىن توپ-5 جۇلدىز: الەم فۋتبولىنىڭ ۇزدىكتەرىن قازاقستانمەن نە بايلانىستىرادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا الەمدەگى 200 دەن استام ۇلتتىق قۇرامانىڭ ىشىنەن ىرىكتەۋدەن وتكەن 48 كوماندا قاتىسادى.
الايدا كەيبىر فۋتبول جۇلدىزدارى ءوز قۇرامالارى جولداما العانىنا قاراماستان الداعى دودادا ونەر كورسەتپەيدى. ونىڭ سەبەپتەرى تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شولۋ جاسادى.
2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا كەم دەگەندە 30 تانىمال فۋتبولشى ونەر كورسەتپەيدى دەگەن ەسەپ بار. ءبىز ولاردىڭ ىشىنەن قازاقستانعا كەم دەگەندە ءبىر رەت كەلگەن نەمەسە قازاقستاندىق كلۋبتارمەن نە ۇلتتىق قۇرامامەن كەزدەسكەن بەس ويىنشىعا توقتالامىز.
ەدۋاردو كاماۆينگا (فرانسيا)
2025-جىلدىڭ كۇزىندە مادريدتىك «رەال» چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا الماتىدا «قايراتقا» قارسى وينادى. كاماۆينگا كلۋبىمەن بىرگە قازاقستانعا كەلىپ، يسپانيالىق كوماندا ورتالىق ستاديوندا 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. سول ماتچتا گول سوققان ويىنشىلاردىڭ ءبىرى ءدال وسى فرانسۋز جارتىلاي قورعاۋشىسى بولدى.
2026-جىلى فرانسيا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ديدە دەشام كاماۆينگانى الەم چەمپيوناتىنا ارنالعان تۇپكىلىكتى قۇرامعا ەنگىزگەن جوق. دەشام بۇل شەشىمدى جارتىلاي قورعانىستاعى جوعارى باسەكەلەستىكپەن جانە جاراقاتتارعا بايلانىستى ەدۋاردو ءۇشىن ءساتسىز وتكەن ماۋسىممەن ءتۇسىندىردى.
23 جاستاعى فۋتبولشى تۋرنيرگە بارۋدىڭ ورنىنا ا ق ش-قا اتتاندى. ول جۋىردا، 2026-جىلدىڭ ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا، گارۆارد بيزنەس مەكتەبىندەگى (Harvard Business School) قىسقامەرزىمدى بيزنەس كۋرسىن ءساتتى اياقتاپ، الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا سەرتيفيكاتىن كورسەتتى.
رودريگو (برازيليا)
برازيليالىق شابۋىلشى رودريگو دا مادريدتىك «رەالدىڭ» ساپىندا الماتىعا كەلىپ، «قايراتقا» قارسى ويناعان بولاتىن.
ول دا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپايدى. سەبەبى بيىل ناۋرىز ايىندا «حەتافەگە» قارسى ماتچتا اۋىر جاراقات الىپ، تىزەسىنىڭ الدىڭعى ايقاس بايلامى مەن شەمىرشەك ءتىنىن زاقىمداعان. قازىر فۋتبولشى ۇزاق مەرزىمدى وڭالتۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر جانە ماۋسىمنىڭ قالعان بولىگىن وتكىزىپ الادى.
دارىگەرلەردىڭ بولجامىنشا، رودريگو الاڭعا 2027-جىلدىڭ باسىنان ەرتە ورالمايدى.
روبەرت ليەۆاندوۆسكي (پولشا)
37 جاستاعى روبەرت ليەۆاندوۆسكيدىڭ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپاۋ سەبەبى باسقاشا. ونىڭ وتانى پولشا قۇراماسى جارىسقا جولداما الا المادى.
ليەۆاندوۆسكي قازاقستان قۇراماسىنا قارسى بىرنەشە رەت ويناپ، ەلىمىزگە دە كەلگەن. 2018-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە پولشا قۇراماسى قازاقستانعا ساپارلاعان بولاتىن. 2016 -جىلعى 4-قىركۇيەكتە استاناداعى «استانا ارەنادا» وتكەن ماتچ 2:2 ەسەبىمەن اياقتالدى.
ليەۆاندوۆسكي تولىق ماتچ وتكىزىپ، پەنالتيدەن گول سوقتى جانە سارى قاعاز الدى. سول ىرىكتەۋدەگى قارىمتا كەزدەسۋ ۆارشاۆاداعى «نارودوۆى» ستاديونىندا ءوتتى. پولشا 3:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، ليەۆاندوۆسكي تاعى ءبىر گولدىڭ اۆتورى اتاندى.
ايتا كەتەيىك، وسىدان ءۇش اپتا بۇرىن، 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا، ول «بارسەلونادان» كەتەتىنىن رەسمي تۇردە جاريالادى. پولشا شابۋىلشىسى «كامپ نوۋدا» «بەتيسكە» قارسى ماتچتان كەيىن جانكۇيەرلەرمەن قوشتاسىپ، كاتالونياداعى ميسسياسىن ورىنداعانىن ايتتى.
بەنيامين شەشكو (سلوۆەنيا)
سلوۆەنيالىق شابۋىلشى بەنيامين شەشكو اعىلشىننىڭ «مانچەستەر يۋنايتەد» كلۋبىندا وينايدى. ءبىراق ول دا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپايدى، ويتكەنى سلوۆەنيا قۇراماسى ىرىكتەۋدەن وتە المادى.
2024 -جىلعى 13-قازاندا ۇلتتار ليگاسى اياسىندا سلوۆەنيا قۇراماسى الماتىعا كەلدى. شەشكو كاپيتاندىق تاڭعىشپەن نەگىزگى قۇرامدا الاڭعا شىعىپ، ماتچتىڭ تولىق 90 مينۋتىن وتكىزدى. سول كەزدەسۋدە سلوۆەنيالىقتار يان ملاكاردىڭ گولىنىڭ ارقاسىندا 1:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ال الماتىعا كەلۋدەن ءبىر اي بۇرىن شەشكو قازاقستانعا قارسى ەڭ جارقىن ماتچتارىنىڭ ءبىرىن وتكىزدى. ۇلتتار ليگاسىنىڭ ءوز الاڭىنداعى ويىنىندا ول حەت-تريك جاساپ، 23، 28 جانە 63-مينۋتتاردا گول سوعىپ، سلوۆەنياعا 3:0 ەسەبىمەن سەنىمدى جەڭىس سىيلادى.
فورۆارد قازاقستانعا قارسى ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە دە وينادى. 2023 -جىلعى ناۋرىزدا استانادا وتكەن كەزدەسۋدە قوسالقى قۇرامدا قالىپ، سلوۆەنيا 2:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. ال سول جىلدىڭ قاراشاسىندا ليۋبليانادا وتكەن قارىمتا ماتچتا نەگىزگى قۇرامدا شىعىپ، پەنالتيدەن گول سوقتى. كەزدەسۋ 2:1 ەسەبىمەن سلوۆەنيالىقتاردىڭ پايداسىنا اياقتالىپ، قازاقستاندى ەۋروعا تىكەلەي جولدامادان ايىرعان بولاتىن.
فەدەريكو ديماركو (يتاليا)
28 جاستاعى فەدەريكو ديماركو الەمدەگى ەڭ ۇزدىك سول قاپتال قورعاۋشىلارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
2025/2026-جىلعى ماۋسىم قورىتىندىسى بويىنشا ول ا سەرياسىنىڭ ەڭ ۇزدىك ويىنشىسى (MVP) اتاندى. بۇل - يتاليا چەمپيوناتى تاريحىنداعى ەرەكشە وقيعا، ويتكەنى اتالعان ماراپات العاش رەت قورعاۋشىعا بەرىلدى.
ديماركو ءوز پوزيتسياسى ءۇشىن تاڭعالارلىق ناتيجە كورسەتىپ، ماۋسىم ىشىندە قورعاۋشىلار اراسىنداعى گولدىق پاس سانى بويىنشا ليگا رەكوردىن قايتالادى نەمەسە كەي دەرەكتەر بويىنشا جاڭارتتى. ونىڭ ەنشىسىندە چەمپيوناتتا 16 ناتيجەلى پاس جانە 6-7 گول بار.
2025-جىلدىڭ كۇزىندە ديماركو «ينتەر» ساپىندا ميلاندا الماتىلىق «قايراتقا» قارسى وينادى. يتاليانىڭ ايگىلى كلۋبى قازاقستاندىق كوماندانى 2:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
الايدا ديماركو دا الەم چەمپيوناتىندا ونەر كورسەتپەيدى. سەبەبى يتاليا قۇراماسى 2026 -جىلعى چەمپيوناتقا جولداما الا المادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الەم چەمپيوناتى قارساڭىندا قاتىسۋشى ەلدەر قۇرامالارىندا بولىپ جاتقان وزگەرىستەر تۋرالى جازعان ەدىك.
اسحات رايقۇل