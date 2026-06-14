KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءا چ-2026: برازيليا مەن موروككو ءبىر-ءبىرىن جەڭە المادى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ س توبىنداعى ءبىرىنشى تۋر ماتچىندا برازيليا ۇلتتىق قۇراماسى مەن ماروككو ۇلتتىق قۇراماسى 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    ӘЧ-2026: Бразилия мен Морокко бір-бірін жеңе алмады
    Фото: fifa.com

    كەزدەسۋ ا ق ش- تىڭ يست-راتەرفورد قالاسىنداعى مەتلايف ستاديونىندا ءوتتى. ماتچتىڭ باس تورەشىسى مىندەتىن سلوۆەنيالىق سلاۆكو ۆينچيچ اتقاردى.

    ويىننىڭ 21-مينۋتىندا ماروككولىق جارتىلاي قورعاۋشى يسماەل سايباري قاقپاشى اليسون بەكەردى الداپ ءوتىپ، ەسەپ اشتى.

    ال 32-مينۋتتا برازيليالىق ۆينيسيۋس جۋنيور تارازى باسىن تەڭەستىردى.

    ەكىنشى تۋردا برازيليا قۇراماسى گايتي ۇلتتىق قۇراماسىمەن (20-ماۋسىم)، ال ءۇشىنشى تۋردا شوتلانديا ۇلتتىق قۇراماسىمەن (25-ماۋسىم) كەزدەسەدى.

    ماروككو قۇراماسى كەلەسى تۋردا شوتلانديامەن (20-ماۋسىم)، ءۇشىنشى تۋردا گايتيمەن (25-ماۋسىم) وينايدى.

    ال العاشقى تۋردا شوتلانديا مەن گايتي قۇرامالارى امەريكا ۋاقىتىمەن 14-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى ءوزارا كەزدەسەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەكسيكا العاشقى ويىندا وڭتۇستىك افريكانى جەڭگەنىن جازدىق.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور