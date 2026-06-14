ءا چ-2026: برازيليا مەن موروككو ءبىر-ءبىرىن جەڭە المادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ س توبىنداعى ءبىرىنشى تۋر ماتچىندا برازيليا ۇلتتىق قۇراماسى مەن ماروككو ۇلتتىق قۇراماسى 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
كەزدەسۋ ا ق ش- تىڭ يست-راتەرفورد قالاسىنداعى مەتلايف ستاديونىندا ءوتتى. ماتچتىڭ باس تورەشىسى مىندەتىن سلوۆەنيالىق سلاۆكو ۆينچيچ اتقاردى.
ويىننىڭ 21-مينۋتىندا ماروككولىق جارتىلاي قورعاۋشى يسماەل سايباري قاقپاشى اليسون بەكەردى الداپ ءوتىپ، ەسەپ اشتى.
ال 32-مينۋتتا برازيليالىق ۆينيسيۋس جۋنيور تارازى باسىن تەڭەستىردى.
ەكىنشى تۋردا برازيليا قۇراماسى گايتي ۇلتتىق قۇراماسىمەن (20-ماۋسىم)، ال ءۇشىنشى تۋردا شوتلانديا ۇلتتىق قۇراماسىمەن (25-ماۋسىم) كەزدەسەدى.
ماروككو قۇراماسى كەلەسى تۋردا شوتلانديامەن (20-ماۋسىم)، ءۇشىنشى تۋردا گايتيمەن (25-ماۋسىم) وينايدى.
ال العاشقى تۋردا شوتلانديا مەن گايتي قۇرامالارى امەريكا ۋاقىتىمەن 14-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى ءوزارا كەزدەسەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەكسيكا العاشقى ويىندا وڭتۇستىك افريكانى جەڭگەنىن جازدىق.