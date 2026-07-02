ءا چ-2026: بەلگيا قۇراماسى سەنەگالدى جەڭدى، ا ق ش 1/8 فينالعا جولداما الدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ا ق ش قۇراماسى 1/8 فينالىنا جولداما الدى.
امەريكالىق فۋتبولشىلار پلەي-وفف ساتىسىندا بوسنيا جانە گەرتسوگۆينامەن شەبەرلىك بايقاستى.
كەزدەسۋ بارىسىدا العاشقى مينۋتتان ءبىر-ءبىرىنىڭ قاقپاسىنا گول سوعاتىن مۇمكىندىكتى ىزدەدى. دەسە ءبىرىنشى كەزەڭنىڭ سوڭىا دەيىن تابلوداعى ەسەپكە وزگەرىس ەنگەن جوق.
ويىننىڭ 45-مينۋتىندا امەريكالىق فۋتبولشى فولارين بالوگۋن قارسىلاس قاقپاسىنان ساڭىلاۋ تاۋىپ، ءوز مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرگەن جوق.
ال 82-مينۋتتا ماليك تيللمان قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.
وسىلايشا ا ق ش قۇراماسى قارسىلاسىنان 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، 1/8 فينالعا بەرىلگەن جولداماعا يە بولدى.
ەندى ولار 7-شىلدەدە جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا بەلگيامەن جاسىل الاڭعا شىعادى.
D توبىندا ا ق ش قۇراماسى جاقسى كورسەتكىشكە جەتتى.
اۋستراليانى 2:0، پاراگۆايدى 4:1 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىرسە، تۇركياعا 2:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى. ناتيجەسىندە التى ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىنعا تابان تىرەدى.
بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا ۆ توبىندا ءبىر جەڭىس، ءبىر تەڭ ويىن، ءبىر جەڭىلىسپەن 4 ۇپايمەن ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى. ولار شۆەيتسارياعا 1:2 ەسەبىمەن ەسە جىبەرسە، كانادامەن 1:1 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىرىپ، قاتاردان 3:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
سونىمەن قاتار، بەلگيا قۇراماسى قوسىمشا ۋاقىتتا سەنەگالدى 3:2 ەسەبىمەن جەڭىپ، 2026 - جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى.
2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/16 فينالىنداعى ماتچ ا ق ش-تىڭ سيەتل قالاسىنداعى Lumen Field ستاديونىندا ءوتتى.
نەگىزگى ۋاقىت 2:2 ەسەبىمەن اياقتالدى. سەنەگال قۇراماسى ساپىندا حابيب دياررا مەن يسمايلا سارر مەرگەندىك تانىتسا، بەلگيا قۇراماسى ءۇشىن رومەلۋ لۋكاكۋ مەن يۋري تيلەمانس گول سوقتى.
جەڭىس گولى قوسىمشا ۋاقىتتىڭ 120+5-مينۋتىندا سوعىلدى. يۋري تيلەمانس پەنالتيدى ءساتتى ورىنداپ، بەلگيا قۇراماسىنا 3:2 ەسەبىمەن جەڭىس سىيلادى.
توپتىق كەزەڭدە بەلگيا قۇراماسى G توبىندا ءبىرىنشى ورىن السا، سەنەگال ى توبىندا ءۇشىنشى ورىنمەن پلەي-وفف كەزەڭىنە جولداما العان بولاتىن.
بيىل الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا ءوتىپ جاتىر. قازىرگى الەم چەمپيونى - ارگەنتينا قۇراماسى.