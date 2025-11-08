C5+1 ەلدەرى مادەني مۇرا سالاسىنداعى نيەتىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى، قىرعىز رەسپۋبليكاسى، تاجىكستان رەسپۋبليكاسى، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى جانە امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ۇكىمەتتەرى اراسىندا مادەني مۇرا سالاسىنداعى نيەتتەرى تۋرالى مالىمدەمەگە قول قويىلدى.
C5+1 ديپلوماتيالىق پلاتفورماسىنىڭ قۇرىلعانىنا ون جىل تولۋىنا وراي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ، تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ، تۇرىكمەنستاننىڭ، وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جانە امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ۇكىمەتتەرى (جيىنتىعىندا «C5+1 ەلدەرى» دەپ اتالادى)،
C5+1 ەلدەرىنىڭ ءارقايسىسىنىڭ بىرەگەي مادەني مۇراسىن جانە ولاردىڭ ادامزاتتىڭ دامۋىنا قوسقان ەرەكشە ۇلەسىن مويىنداي وتىرىپ؛
C5+1 ەلدەرىنىڭ بىرەگەي مادەني مۇرالارىن قورعاۋ جانە ساقتاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعىن راستاي وتىرىپ جانە
مادەني مۇرا، ونىڭ ىشىندە مادەني الماسۋ، مادەني مۇرانى ساقتاۋ سالاسىنداعى تاجىريبە الماسۋ جانە ۇلتتىق مۇراجايلار كەڭەسى ارقىلى ىنتىماقتاستىق سالاسىندا C5+1 ەلدەرى اراسىنداعى بايلانىستاردىڭ تەرەڭدەۋىن اتاپ وتىرىپ،
كەلەسى ءوزارا تۇسىنىستىككە قول جەتكىزدى:
C5+1 ەلدەرى C5+1 ەلدەرىنىڭ مادەني مۇراسىن ساقتاۋ، مادەني قۇندىلىقتارىنىڭ زاڭسىز ساۋدا جولىن بولدىرماۋ جانە C5+1 ەلدەرى اراسىنداعى مادەني ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋ ماقساتىندا كەلەسى شارالار ارقىلى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە كەڭەيتۋگە نيەتتى:
مادەني مۇرانى ساقتاۋ جانە مادەني قۇندىلىقتاردى قورعاۋ ماقساتىندا قۇقىق قورعاۋ، كەدەن جانە شەكارا قاۋىپسىزدىگى سالالارىندا اقپارات الماسۋدى نىعايتۋ؛
مادەني قۇندىلىقتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنىڭ الدىن الۋ جانە ونەر نارىعىنىڭ ءبىرتۇتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءوزارا تولىقتىراتىن وڭىرلىك جەلىلەردى قۇرۋ؛
مادەني مۇرانى جالپى ەكونوميكالىق ماقساتتارعا كىرىكتىرۋ مۇمكىندىگىن زەردەلەۋ، ونىڭ ىشىندە تۋريزم سەكتورى مەن كرەاتيۆتى يندۋسترياعا پايدا اكەلەتىن اعىلشىن تىلىندە ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ؛
كونسەرۆاتسيا، كۋراتورلىق قىزمەت، تىركەۋ، سيفرلاندىرۋ، شىعۋ تەگىن زەرتتەۋ، كورمەلەردى ۇيىمداستىرۋ، مادەني مۇرا نىساندارىن باسقارۋ، جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار انتيكۆارياتتاردى قورعاۋ سالالارىندا وزىق تاجىريبە الماسۋ ماقساتىندا ينستيتۋتسيونالدىق سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ جانە ساراپشىلار اراسىنداعى الماسۋلاردى جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق ەتنولوگيا، ارحەولوگيا، ساۋلەت جانە رەستاۆراتسيا سياقتى ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن باسقا دا سالالاردا ىنتىماقتاستىق ورناتۋ؛
ۇلتتىق مۇراجايلار كەڭەسىنىڭ قىزمەتىنە بارلىق التى ەلدىڭ تولىققاندى قولداۋ كورسەتىپ، بەلسەندى قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋ؛
مۇراجاي ءىسى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋ جانە الماسۋدى ۇيىمداستىرۋ، ونىڭ ىشىندە C5+1 ەلدەرىنىڭ جەتەكشى مۇراجايلارى مەن مادەني مەكەمەلەرىندە كورمەلەر مەن ەكسپوزيتسيالار وتكىزۋ ءۇشىن مادەني قۇندىلىقتاردى ۇسىنۋ؛
C5+1 ەلدەرىنىڭ مادەني مۇراسىن ىلگەرىلەتۋ، قورعاۋ جانە ساقتاۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى حالىقارالىق الاڭداردا ۇستانىمداردى مالىمدەۋ؛
ۇلتتىق قولونەر داستۇرلەرى مەن ساندىك- قولدانبالى ونەر شەبەرلەرىن قولداۋدى، سونداي-اق ءداستۇرلى مادەنيەتتى، مۋزىكا مەن ءبيدى ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ؛
مادەني قۇندىلىقتاردى قورعاۋ جانە مادەني مۇرانى ساقتاۋ ماقساتىندا ءبىلىم بەرۋ، عىلىم جانە يننوۆاتسيالار سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جاردەمدەسۋ، ونىڭ ىشىندە اكادەميالىق جانە زەرتتەۋ بايلانىستارىن نىعايتۋ، سونداي-اق C5+1 ەلدەرىنىڭ جوعارعى وقۋ ورىندارى مەن زەرتتەۋ ورتالىقتارى اراسىنداعى بىرلەسكەن باستامالاردى قولداۋ؛ جانە
ءار ەلدىڭ باي مادەني مۇراسىن دارىپتەيتىن فەستيۆالدەر مەن مادەني ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى قولداۋ.