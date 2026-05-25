بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز قانشادان ساتىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.
25-مامىرداعى جاعداي بويىنشا باعالار:
ا ي-92
* استانا: 238-239 ت گ/ل
* الماتى: 238- 241 ت گ/ل
* شىمكەنت: 224- 227 ت گ/ل
ا ي-95
* استانا: 312- 315 ت گ/ل
* الماتى: 320- 322 ت گ/ل
* شىمكەنت: 303- 305 ت گ/ل
ا ي-98
* استانا: 355- 357 ت گ/ل
* الماتى: 360- 375 ت گ/ل
* شىمكەنت: 345- 350 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
* استانا: 329 ت گ/ل
* الماتى: 330- 337 ت گ/ل
* شىمكەنت: 335 ت گ/ل
گاز
* استانا: 112 ت گ/ل
* الماتى: 112 ت گ/ل
* شىمكەنت: 102 ت گ/ل
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتقانىن جازعانبىز.