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    بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.

    Госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    3-تامىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار:

    ا ي-92

    * استانا: 247 ت گ/ل

    * الماتى: 245- 249 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 232-235 ت گ/ل

    ا ي-95

    * استانا: 315- 319 ت گ/ل

    * الماتى: 320- 327 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 304- 306 ت گ/ل

    ا ي-98

    * استانا: 355- 365 ت گ/ل

    * الماتى: 360- 380 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 345- 350 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى

    * استانا: 337 ت گ/ل

    * الماتى: 343- 345 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 340- 343 ت گ/ل

    گاز

    * استانا: 112 ت گ/ل

    * الماتى: 112 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 102 ت گ/ل

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