بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.
3-تامىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار:
ا ي-92
* استانا: 247 ت گ/ل
* الماتى: 245- 249 ت گ/ل
* شىمكەنت: 232-235 ت گ/ل
ا ي-95
* استانا: 315- 319 ت گ/ل
* الماتى: 320- 327 ت گ/ل
* شىمكەنت: 304- 306 ت گ/ل
ا ي-98
* استانا: 355- 365 ت گ/ل
* الماتى: 360- 380 ت گ/ل
* شىمكەنت: 345- 350 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
* استانا: 337 ت گ/ل
* الماتى: 343- 345 ت گ/ل
* شىمكەنت: 340- 343 ت گ/ل
گاز
* استانا: 112 ت گ/ل
* الماتى: 112 ت گ/ل
* شىمكەنت: 102 ت گ/ل