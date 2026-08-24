KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.

    бензин
    Фото: Pexels

    24-تامىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار:

    ا ي-92

    * استانا: 247 تگ/ل

    * الماتى: 245- 249 تگ/ل

    * شىمكەنت: 230- 235 تگ/ل

    ا ي-95

    * استانا: 315- 319 تگ/ل

    * الماتى: 320- 327 تگ/ل

    * شىمكەنت: 304- 306 تگ/ل

    ا ي-98

    * استانا: 355- 365 تگ/ل

    * الماتى: 360- 380 تگ/ل

    * شىمكەنت: 345- 350 تگ/ل

    ديزەل وتىنى

    * استانا: 335-337 تگ/ل

    * الماتى: 343- 345 تگ/ل

    * شىمكەنت: 335- 343 تگ/ل

    گاز

    * استانا: 112 تگ/ل

    * الماتى: 112 تگ/ل

    * شىمكەنت: 102 تگ/ل

    ەسكە سالايىق، الەمدە مۇناي باعاسى ارزاندادى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور