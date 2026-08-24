بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.
24-تامىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار:
ا ي-92
* استانا: 247 تگ/ل
* الماتى: 245- 249 تگ/ل
* شىمكەنت: 230- 235 تگ/ل
ا ي-95
* استانا: 315- 319 تگ/ل
* الماتى: 320- 327 تگ/ل
* شىمكەنت: 304- 306 تگ/ل
ا ي-98
* استانا: 355- 365 تگ/ل
* الماتى: 360- 380 تگ/ل
* شىمكەنت: 345- 350 تگ/ل
ديزەل وتىنى
* استانا: 335-337 تگ/ل
* الماتى: 343- 345 تگ/ل
* شىمكەنت: 335- 343 تگ/ل
گاز
* استانا: 112 تگ/ل
* الماتى: 112 تگ/ل
* شىمكەنت: 102 تگ/ل
ەسكە سالايىق، الەمدە مۇناي باعاسى ارزاندادى.