بيزنەس باستاۋعا 1,7 ميلليون تەڭگە گرانت كىمدەرگە بەرىلەدى؟
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 131 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارىمەن قامتىلدى.
2026-جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارىمەن 131,3 مىڭ ادام قامتىلىپ، 200,4 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋدى ارتتىرۋ، كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ جانە ازاماتتاردى كاسىبي وقىتۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان كەشەندى شارالار ۇكىمەتتىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. بۇل مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرى رەتىندە وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋ كارتالارى، ۇلتتىق جوبالار جانە سالالىق مەملەكەتتىك باعدارلامالار جۇزەگە اسىرىلۋدا.
جۇمىسپەن قامتۋ ساياساتىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىن ۇيىمداستىرۋ. بۇگىندە مۇنداي جۇمىس ورىندارىنا 69,8 مىڭ ادام ورنالاسقان. ونىڭ ىشىندە: قوعامدىق جۇمىستارعا - 49,6 مىڭ ادام، الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارىنا - 8,2 مىڭ ادام، جاستار پراكتيكاسىنا - 4,9 مىڭ جاس مامان، ال «كۇمىس جاس» جوباسى اياسىندا - 7,1 مىڭ ادام.
ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە جاڭا داعدىلاردى مەڭگەرۋ مەن ازاماتتاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. ونلاين وقۋمەن 37,5 مىڭ جۇمىسسىز ازامات قامتىلىپ، ولاردىڭ 29,3 مىڭى وقۋ كۋرستارىن اياقتاپ، ءتيىستى سەرتيفيكاتتارعا يە بولدى.
سونىمەن قاتار حالىقتىڭ كاسىپكەرلىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان «باستاۋ بيزنەس» جوباسى دا جالعاسۋدا. جىل باسىنان بەرى كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىنە 21 مىڭ ادام وقىتىلىپ، ونىڭ ىشىندە 10 مىڭ ادام وقۋىن اياقتاپ، سەرتيفيكات الدى.
جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ سۇرانىسى نەگىزىندە كاسىبي وقىتۋعا 3040 ادام جىبەرىلدى. ونىڭ 78 ءى وقۋىن اياقتاپ، 46 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. بۇل شارا وڭىرلىك ەڭبەك نارىقتارىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە ساي ماماندار دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن بىرگە مانساپ ورتالىقتارىندا ازاماتتارعا كاسىپتىك باعدار بەرۋ جۇمىستارى بەلسەندى جۇرگىزىلۋدە. الەۋمەتتىك كاسىپتىك باعدارلاۋ جانە كونسۋلتاتسيالىق قىزمەتتەرمەن 170,6 مىڭ ادام قامتىلدى. بۇل ازاماتتاردىڭ ماماندىق تاڭداۋدا دۇرىس شەشىم قابىلداۋىنا جانە ەڭبەك نارىعىنداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ازاماتتاردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ بىرنەشە باعىت بويىنشا جۇزەگە اسىرىلاتىنى جانە مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ اۋدارىلۋى ارقىلى راستالاتىنىن ايتا كەتۋ كەرەك.
2026-جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا بارلىعى 200,4 مىڭ ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى:
- حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارى اياسىندا - 69,8 مىڭ ادام؛
- ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىنعان بوس جۇمىس ورىندارىنا - 69,9 مىڭ ادام؛
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ «10 مىڭ تۇرعىنعا 100 جۇمىس ورنى» باستاماسى اياسىندا - 55,7 مىڭ ادام؛
- ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار ىسكە اسىرىپ جاتقان جوبالار شەڭبەرىندە - 5 مىڭ ادام.
سونىمەن قاتار حالىقتىڭ كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىگىن قولداۋ ماقساتىندا 2026-جىلى الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا جاڭا بيزنەس-يدەيالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 400 ا ە ك- كە دەيىنگى مولشەردە، ياعني 1730000 تەڭگە كولەمىندە 9 مىڭ مەملەكەتتىك گرانت بەرۋ كوزدەلگەن.
جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە جالعاسۋدا. بۇل جۇمىستار حالىقتىڭ تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ازاماتتاردىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا باعىتتالعان.