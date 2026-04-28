بيزنەس، دەنساۋلىق، سالىق: ەلدەگى ءتۇرلى سالاعا ج ي قالايشا اسەر ەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى ءبىرقاتار سالاعا جاساندى ينتەلەكتى قالاي ەنگىزىلىپ جاتىر؟ بۇل جايىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ءتۇسىندىردى
- جالپى، مەملەكەتتىك ورگاندار ءارتۇرلى سالالار بويىنشا ازاماتتار ءۇشىن 50 دەن استام AI اگەنتتى قالىپتاستىرىپ وتىر. ولار حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جانە بيزنەسپەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. قازىردىڭ وزىندە وسى شەشىمدەرگە پراكتيكالىق سۇرانىس بار. مىسالى، eGov AI اسسيستەنتى 2,3 ميلليوننان استام رەت پايدالانىلدى، قۇقىقتىق AI كەڭەسشى 230 مىڭنان استام كەڭەس بەردى، AI تەراپيەۆ 35-تەن استام كلينيكادا ەنگىزىلۋدە، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا AI اگەنتتەر ەنگىزىلىپ جاتىر، - دەدى جاسلان ماديەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
بۇدان بولەك ول جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان رەينجينيرينگ كەيستەرىنە توقتالدى. بۇل تۇرعىدا بيزنەستى اشۋعا ارنالعان AI-كومەكشى جاساقتالدى. بۇل جوبا قارجى مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. بۇرىن ءبىر ۇيدە نەمەسە اۋداندا ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە ۇقساس نىساننىڭ اشىلۋ قاۋپى بولاتىن، كوفەحانالار نەمەسە ءدارىحانالار.
ەندى كاسىپكەر كارتادان قاجەتتى اۋماقتى تاڭدايدى، ال جۇيە وسى لوكاتسيادا كىمنىڭ تىركەلگەنىن نەمەسە جۇمىس ىستەپ جاتقانىن كورسەتەدى. جاساندى ينتەللەكت بيزنەس اشۋعا نەعۇرلىم قولايلى نۇسقالاردى ۇسىنادى. كليەنتتىك اعىن، باسەكەلەستىك ورتا جانە تاڭدالعان اۋماقتاعى تىركەلگەن بيزنەس ەسكەرىلەدى. شەشىم بيزنەس اشۋ كەزىندەگى تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋگە جانە ارتىق باسەكەلەستىكتى بارىنشا ازايتۋعا باعىتتالعان. بۇل بيزنەستى ىسكە قوسۋ كەزەڭىندەگى وپەراتسيالىق شىعىنداردى 2 ەسەگە دەيىن قىسقارتۋعا جانە بيزنەستىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
سالىق بويىنشا ج ي- كومەكشى
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قارجى مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ 24/7 ونلاين رەجيمدە سالىق ەسەپتىلىگىن تاپسىرۋ جانە سالىق نورمالارىن قولدانۋ بويىنشا كەڭەس بەرەتىن AI- كومەكشى ىسكە قوسىلدى. بۇل قادام جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى ەرەكشە وزەكتى. ازاماتتار مەن بيزنەس سالىق ماسەلەلەرى بويىنشا تۇسىنىكتى ءارى جەدەل تۇسىندىرمە الا الادى. قىزمەتتىڭ باستى قۇندىلىعى - سالىق نورمالارىن قابىلداۋ ءۇشىن جەڭىلدەتۋ.
- پايدالانۋشى كۇردەلى زاڭ ءماتىنىن ەمەس، نە ىستەۋ كەرەكتىگىن جانە قاتەلەردى بولدىرماۋ شارالارى جونىندە انىق كەڭەس الادى. بۇگىندە 5 مىڭنان استام سۇرانىستىڭ وڭدەلۋى سەرۆيستىڭ قاجەتتىلىگىن كورسەتىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا بيزنەستى جۇرگىزۋدى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن سالىق ەسەپتىلىگىنىڭ بارلىق تۇرلەرى مەن دەكلاراتسيالاردى اۆتوماتتى تۇردە تولتىرۋدى ەنگىزۋ جوسپارلانۋدا، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ش و ب-قا ارنالعان ج ي-كومەكشى
- كەلەسى كەيس - كاسىپكەرلەرگە قارجىلاندىرۋ الۋعا كومەك كورسەتۋ. بۇرىن قارجىلىق-ەكونوميكالىق مودەلدەردى دايىنداۋ ءۇشىن كاسىپكەرلەرگە جەكە مامانداردى تارتۋعا تۋرا كەلەتىن. بۇل - قوسىمشا شىعىن جانە ۋاقىت. «بايتەرەك» حولدينگىمەن بىرلەسىپ ىسكە اسىرىلىپ جاتقان AI- كومەكشى قارجىلاندىرۋعا ءوتىنىم بەرۋ پروتسەسىن 24/7 سۇيەمەلدەيدى، قاتىسۋ شارتتارىن تۇسىندىرەدى، سونداي-اق كاسىپكەرلەردى بيزنەس-جوسپار مەن قۇجاتتاردى دايىنداۋ كەزىندە قولدايدى. بۇل ءىسىن جاڭا باستاعان كاسىپكەرلەر ءۇشىن بيزنەستى اشۋ جانە دامىتۋ پروتسەسىن بارىنشا قولجەتىمدى ەتەدى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
دەنساۋلىق ساقتاۋداعى ج ي
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ناتيجەلى كەيستەردىڭ ءبىرى - Cerebra AI. بۇل - ينسۋلتتى ەرتە دياگنوستيكالاۋعا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت. ول كومپيۋتەرلىك توموگرافيا ناتيجەسىن 30 مينۋتتىڭ ورنىنا 5-10 مينۋت ىشىندە تالدايدى. ول ينسۋلت دياگنوستيكاسىن ەداۋىر جىلدامداتادى جانە دالدىگىن ارتتىرادى. جۇيە ەلورداداعى 17 ەمحانادا، سونداي-اق اقمولا، ماڭعىستاۋ، جامبىل جانە الماتى وبلىستارىندا ەنگىزىلدى. 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ينسۋلتكە كۇدىگى بار 7600 دەن استام پاتسيەنتتىڭ دەرەكتەرى تالداندى. ءولىم-ءجىتىم دەڭگەيىنىڭ 40 پايىزعا تومەندەۋى، سونداي-اق ۋاقىتىلى ەم الاتىن پاتسيەنتتەر ۇلەسىنىڭ 150 پايىزعا ارتقانى بايقالدى.
تەلەكوممۋنيكاتسياعا ج ي ەنگىزۋ
ۇيالى بايلانىس ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن وپەراتورلار تەلەكوم-جەلىلەرىن تالداۋعا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت ەنگىزەدى. جۇيە جەلى جۇكتەمەسىن، پايدالانۋشىلار تىعىزدىعىن جانە ستانتسيالار ورنالاسۋىن تالداپ، بولجايدى. وسىلايشا، رەسۋرستاردى اۆتوماتتى تۇردە، ينجەنەرلەردىڭ قاتىسۋىنسىز قايتا بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
الاياقتىقپەن كۇرەس اياسىندا AI-انتيفرود جۇيەسىن ەنگىزۋ جوسپارلانۋدا. جاپپاي قوڭىراۋ شالۋ، ءنومىردى الماستىرۋ نەمەسە الاياقتىق بەلگىلەرى انىقتالعان جاعدايدا جۇيە قوڭىراۋدى ابونەنت جاۋاپ بەرمەي تۇرىپ، ميلليسەكۋندتار ىشىندە شەكتەيدى.
- وسى شەشىمدەردىڭ ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ ينفراقۇرىلىمدىق جانە قۇقىقتىق نەگىزى ماڭىزدى. ورتالىق ازياداعى العاشقى جوعارى ءونىمدى سۋپەركومپيۋتەرلىك كلاستەر ىسكە قوسىلدى. Alem.cloud الەمدەگى 500 ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەرلەر رەيتينگىندە 86-ورىن الدى.
مەملەكەتتىك ورگاندار ءۇشىن ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. بۇل - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ارنالعان، قورعالعان ورتادا جۇمىس ىستەيتىن GPT انالوگى. پلاتفورمادا 15 مىڭنان استام پايدالانۋشىنىڭ 500 مىڭنان اسا سۇرانىسى وڭدەلدى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.
زاڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ازىرلەۋ، قولدانۋ جانە جاۋاپكەرشىلىك ماسەلەلەرىن رەتتەيدى، يننوۆاتسيالار مەن ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق كەپىلدىكتەرى اراسىنداعى تەڭگەرىمدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
اتاپ ايتقاندا، Astana Hub ەكوجۇيەسىندە 379 AI- جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل AI- شەشىمدەردى ازىرلەۋ جانە ولاردى ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنا ەنگىزۋ ءۇشىن بەلسەندى ورتا قالىپتاسقانىن كورسەتەدى. ستارتاپتاردىڭ 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جيىنتىق تابىسى 103 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بارلىق كەزەڭدەگى جيىنتىق تابىس 230 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. 2025 -جىلعى ەكسپورت كولەمى 3,5 ميلليارد تەڭگەدەن استى. سونداي-اق 5700 جۇمىس ورنى قۇرىلدى.