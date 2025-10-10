بيزنەس باستاۋعا مەملەكەتتەن 1,5 ميلليون تەڭگەنى قالاي الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 20-قازاننان باستاپ Business.enbek.kz پورتالىندا جاڭا بيزنەس-يدەيالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن گرانتتار الۋعا وتىنىمدەردى قابىلداۋ باستالادى.
ۇنەمدەلگەن قاراجات ەسەبىنەن بارلىعى 9 وڭىردە 270 گرانت بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر: اباي، ۇلىتاۋ، اقمولا، شىعىس قازاقستان، قىزىلوردا، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسى.
گرانتتار قايتارىمسىز نەگىزدە بەرىلەدى، نىسانالى ماقساتى جاڭا بيزنەستى باستاۋ جانە دامىتۋ بولىپ تابىلادى.
گرانتتىڭ مولشەرى 400 ا ە ك- ءتى (1572800 تەنگە) قۇرايدى. ءار قاتىسۋشى ونى تەك ءبىر رەت الا الادى.
گرانت قاراجاتى ءىسىن جاڭا باستاعان كاسىپكەرلەرگە وزدەرىنىڭ بيزنەس-الەۋەتىن اشۋعا، ءوندىرىستى جولعا قويۋعا جانە دامىتۋعا، سول ارقىلى ءوزىن تۇراقتى تابىسپەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ءوتىنىم بەرۋ ءۇشىن قاجەت:
- پورتالدا تىركەلۋ؛
- گرانت الۋ شارتتارىنا سايكەستىگىنە تەكسەرۋدەن ءوتۋ؛
- بيزنەس-جوسپار ۇلگىسىن جۇكتەپ الىپ، ونى تولتىرۋ جانە پورتالعا ەنگىزۋ؛
- ءوتىنىش نىسانىن تولتىرۋ جانە ە ت س ق كىلتىمەن قول قويۋ.
ينتەرنەتكە نەمەسە كومپيۋتەرگە قولجەتىمدىلىك بولماعان جاعدايدا، مانساپ ورتالىقتارىنىڭ وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىندا، حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا ءوتىنىم بەرۋگە بولادى.
گرانت الۋ ءۇشىن ءبىرقاتار شارتتاردى ساقتاۋ قاجەت.
گرانت الۋعا:
- تىركەلگەن جۇمىسسىزدار؛
- جەكە كاسىپكەرلەر (تىركەۋ مەرزىمى 3 جىلعا دەيىن) ۇمىتكەر بولا الادى.
بۇل رەتتە ۇمىتكەر تومەندەگى الەۋمەتتىك ساناتتاردىڭ بىرىنەن بولۋ كەرەك:
- مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛
- قولدانىستاعى «قانداس» مارتەبەسى بار ادامدار؛
- ءوڭىرارالىق قونىس اۋدارۋشىلار
- از قامتىلعان وتباسى مۇشەلەرى؛
- كوپبالالى وتباسى مۇشەسى (جۇبايى/زايىبى)؛
- مۇگەدەكتىگى بار بالانى تاربيەلەپ وتىرعان ادام (جۇبايى/زايىبى)؛
- اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا جاردەماقى الۋشىلار.
ۇمىتكەردىڭ «باستاۋ بيزنەس» جوباسى بويىنشا كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىنە وقىعاندىعى تۋرالى 3 جىلدان اسپايتىن مەرزىمدە بەرىلگەن سەرتيفيكاتى بولۋى ءتيىس.
گرانتتى قاجەتتى قۇرال-سايمانداردى، ەڭبەك قۇرالدارىن، تەحنولوگيالىق جابدىقتاردى، مالداردى، جانۋارلاردى، قۇستاردى، كوشەتتەردى، بۇتالاردى، تۇقىمداردى ساتىپ الۋعا، ورىن-جايلاردى جالعا الۋ اقىسىن تولەۋگە الۋعا بولادى.
گرانتتار تۇتىنۋشىلىق ماقساتتارعا، كرەديتتىك قارىزداردى وتەۋگە، جىلجىمايتىن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا جانە سالۋعا، جەر ۋچاسكەلەرىن ساتىپ الۋعا، اكتسيزدەلەتىن ونىمدەر وندىرۋگە بەرىلمەيدى.
گرانتتاردى ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىقتارى گرانت الۋعا ۇمىتكەرلەردىڭ وتىنىشتەرىن قاراۋ جونىندەگى اۋداندىق/قالالىق كوميسسيانىڭ شەشىمى نەگىزىندە بەرەدى.
ۇمىتكەرلەر ءوز بيزنەس-جوباسىن كوميسسيا وتىرىستارىندا تانىستىرادى. بۇل رەتتە كوميسسيانىڭ ءاربىر مۇشەسى بيزنەس-جوسپاردى باعالايدى جانە باعالاۋ پاراعىن مىناداي ولشەمشارتتار بويىنشا تولتىرادى: بيزنەس-يدەيانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگى، وتكىزۋ نارىقتارىنىڭ پىسىقتالۋى، بيزنەس-جوبانىڭ قارجىلىق ومىرشەڭدىگى، كاسىپكەرلىك داعدىلاردىڭ دەڭگەيى، جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ.
وسىلايشا، گرانت بەرۋ تۋرالى شەشىم كوميسسيالىق تۇردە جانە ۇمىتكەرلەردىڭ بيزنەس-جوبالارىنىڭ پىسىقتالۋىن باعالاۋدىڭ ناقتى ولشەمشارتتارى نەگىزىندە قابىلدانادى.
كوميسسيا شەشىمى ۇمىتكەردىڭ پورتالداعى جەكە كابينەتىنە جىبەرىلەدى. كوميسسيانىڭ وڭ شەشىمى بولعان جاعدايدا ۇمىتكەر بانك دەرەكتەمەلەرىن ۇسىنادى، شارتقا قول قويادى جانە ودان ءارى توقسان سايىن قاراجاتتىڭ پايدالانىلۋى تۋرالى ەسەپ بەرەدى. مۇنىڭ ءبارى ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىقتارى مەن ونىڭ فيليالدارىنا (مانساپ ورتالىقتارىنا) بارماي-اق، ەلەكتروندىق فورماتتا جاسالادى.