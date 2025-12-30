بەيىمبەت مايليننىڭ ايەلى كورگەن ازاپتار: تاريحي ەستەلىك جازبا جۇرتتىڭ جۇرەگىن اۋىرتتى
استانا. قازاقپارات - تانىمال جۋرناليست قاراكوز سمادىلدىڭ ءوز پاراقشاسىندا الاش ارداقتىسى بەيىمبەت مايليننىڭ اسىل جارى تۋرالى جاريالاعان تاريحي ەستەلىگى قىزۋ تالقىعا ءتۇستى دەپ جازادى Democrat.kz.
جۋرناليستىڭ جازۋىنشا: «گۇلجامال مايلينا جارىنان، بالا-شاعاسىنان ايرىلىپ، الجير تۇتقىنىنا اينالعان شاقتا 37 جاستا ەكەن. تۇتقىنداردان: «كىم قوي باعادى؟» دەپ سۇراعان كەزدە «ايتەۋىر قوي باعا الارمىن» دەگەن گۇلجامال اپاي بەس ءجۇز قويدى الدىنا سالىپ، شاشاۋ شىعارمايدى.
لاگەردەگى ازاپتى ءتورت جىل وتە شىعادى. ءبىر كۇنى، قاڭتاردىڭ ساقىلداعان سارى ايازىندا گۇلجامال اپايدىڭ وتارىنان ەلۋ قوي جوق بولىپ شىعادى. لاگەر باستىعى قاھارىنا مىنەدى.
ءۇش كۇن ىشىندە ەلۋ قوي وتارعا قوسىلماسا، تاعى دا سەگىز جىل جازا مەرزىمى قوسىلاتىنىن ەسكەرتەدى. جازامنىڭ جارتى مەرزىمىن وتەپ ءبىتتىم دەگەن گۇلجامال اپاي تاعى سەگىز جىل تۇتقىن بولماۋى ءۇشىن ەلۋ قويدى قالاي دا تابۋ كەرەگىن تۇسىنەدى.
سۇيەكتەن وتكەن سۋىققا قاراماستان جاياۋ-جالپى دالا كەزىپ كەتەدى. الايدا ەلۋ قوي تابىلا قويمايدى. ەكىنشى كۇنى كەشتەتىپ ءبىر اۋىلدىڭ شەتىنە ىلىككەن اپامىز ەڭ شەتكى ۇيگە كىرەدى.
كەلە سالا بوساعاعا وتىرا قالىپ سولقىلداپ جىلاپ قويا بەرەدى. ءتورت جىل بويى شەككەن ازاپ، شەمەن بوپ قاتقان شەر اقتارىلادى. ءمان-جايعا قانىققان اۋىل ادامدارى گۇلجامال اپايعا كومەكتەسۋگە ۋادە بەرەدى.
ەر-ازاماتتار جينالىپ قوي ىزدەۋگە شىعادى. ءتىپتى، سول ەلۋ قوي تابىلماسا دا، ءار ءۇي ەكى-ءۇش قويىنان بەرسە دە، ەلۋ قوي شىعارامىز دەپ جۇباتادى.
ىزدەۋگە كەتكەندەر قۇر قايتپاي، قويدى تاۋىپ بەرگەن دەسەدى. جۇيە قاتىگەزدىك تانىتقان ول اياۋلى جاندارعا قاراپايىم ادامداردىڭ كىسىلىك كوزىمەن قاراي العانى تۇتقىنداردىڭ بويىنداعى ءۇمىتتىڭ سونبەۋىنە سەبەپ بولعان شىعار».
ەستەلىكتى وقىعان جۋرناليستىڭ وقىرماندارى وتكەن تاريحتاعى اقتاڭداقتارعا قىنجىلىس ءبىلدىرىپ، ازاپپەن كۇنىن وتكىزگەن ارداقتىلاردى ەسكە الۋدا.