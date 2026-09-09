بيىلعى ۇزدىك باپكەر اتاعىنا باستى ۇمىتكەر انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - «التىن دوپ» جۇلدەسىن ۇيىمداستىرۋشىلار ءتۇرلى نوميناتسيا بويىنشا ۇمىتكەرلەردى جاريالاپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
جىلدىڭ ۇزدىك باپكەرىنە تابىستالاتىن يوحان كرويف جۇلدەسىنە ۇمىتكەرلەر جاريالاندى. Foot Mercato مالىمەتىنشە، باستى فاۆوريت – پ س ج باس باپكەرى لۋيس ەنريكە. يسپانيالىق مامان پاريجدىك كلۋبتى چەمپيوندار ليگاسىندا قاتارىنان ەكىنشى رەت جەڭىسكە جەتكىزگەننەن كەيىن جۇلدەنى ەكىنشى جىل قاتارىنان يەلەنۋگە ۇمىتكەر بولىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، وعان تاعى ءۇش يسپانيالىق مامان باسەكەلەس. لۋيس دە لا فۋەنتە يسپانيا قۇراماسىن 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا جەڭىسكە جەتكىزگەننەن كەيىن ۇمىتكەرلەر قاتارىنا ەندى. ال ميكەل ارتەتا «ارسەنالدى» 22 جىلدان كەيىن العاش رەت انگليا چەمپيونى اتاندىرىپ، كومانداسىن چەمپيوندار ليگاسىنىڭ فينالىنا جەتكىزدى.
تاعى ءبىر ۇمىتكەر - ۋناي ەمەري. ونىڭ جەتەكشىلىگىندەگى «استون ۆيللا» ەۋروپا ليگاسىندا جەڭىمپاز اتاندى. ۇزدىك بەستىككە «باۆاريانىڭ» باس باپكەرى ۆەنسان كومپاني دە كىردى. ميۋنحەندىك كلۋب گەرمانيا چەمپيونى اتانىپ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جارتىلاي فينالىنا دەيىن جەتتى.
2026-جىلعى ۇزدىك باپكەر جۇلدەسىنە ۇمىتكەرلەر:
ميكەل ارتەتا («ارسەنال»)؛
لۋيس دە لا فۋەنتە (يسپانيا قۇراماسى)؛
ۋناي ەمەري («استون ۆيللا»)؛
ۆەنسان كومپاني («باۆاريا»)؛
لۋيس ەنريكە (پ س ج).