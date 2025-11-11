بيىلعى ون ايدا وندىرىلگەن قۇس ەتىنىڭ كولەمى 7,2 پايىزعا ارتقان
استانا. KAZINFORM - بيىلعى ون اي قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدە 360 مىڭ توننادان استام قۇس ەتى ءوندىرىلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 7,2 پايىزعا كوپ، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، قۇس شارۋاشىلىعى مەملەكەتىمىزدىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان سالالاردىڭ ءبىرى.
بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا 43 جۇمىرتقا باعىتىنداعى قۇس فابريكاسى، 36 ەت وندىرەتىن كاسىپورىن جانە 7 اسىل تۇقىمدى شارۋاشىلىق جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ۇشەۋى برويلەر، ۇشەۋى جۇمىرتقا باعىتىندا، ال بىرەۋى ۇيرەك شارۋاشىلىعى ساناتىندا.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، بيىلعى 1-قازاندا ەلدەگى جالپى قۇس سانى 49 ميلليونعا جەتتى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 6,5 پايىزعا ارتىق. وتكەن جىلى 4,5 ميلليارد دانا جۇمىرتقا ءوندىرىلىپ، ىشكى نارىق تولىق قامتاماسىز ەتىلدى. سول جىلى قۇس ەتى ءوندىرىسى 360 مىڭ توننانى قۇرادى.
ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ارقاسىندا سوڭعى بەس جىل ىشىندە ەلدى قۇس ەتىمەن قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى 58 پايىزدان 79 پايىزعا دەيىن ارتتى. مەملەكەت بۇل سالانى بەلسەندى قولداپ وتىر.
جانۋار شارۋاشىلىعىن سۋبسيديالاۋ قاعيدالارى اياسىندا وندىرۋشىلەرگە ءبىرقاتار قولداۋ شارالارى كورسەتىلەدى.
ەت باعىتىنداعى قۇس شارۋاشىلىعىندا بالاپاندار ساتىپ الۋعا جانە قۇس ەتى ءوندىرىسىنىڭ وزىندىك قۇنىن ارزانداتۋعا سۋبسيديالار قاراستىرىلعان، ال جۇمىرتقا باعىتىندا - بالاپانداردىڭ جاڭا تۇقىمىن ساتىپ الۋعا سۋبسيديالار بولىنەدى.
سونىمەن قاتار، ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالاۋ اياسىندا مەملەكەت قۇس ەتى ءوندىرىسى، اسىل تۇقىمدى رەپرودۋكتورلار جانە جۇمىرتقا فابريكالارىن قۇرۋ نەمەسە كەڭەيتۋ كەزىندە سالىنعان نەگىزگى قاراجاتتىڭ 25 پايىزىنا دەيىن وتەيدى.
يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ جانە ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ ماقساتىندا جاڭا وندىرىستىك قۋاتتاردى ىسكە قوسۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ماسەلەن، بىلتىر جالپى قۋاتى جىلىنا 15,9 مىڭ توننا قۇس ەتىن وندىرەتىن 6 جوبا ىسكە قوسىلدى، ينۆەستيتسيا كولەمى 5,7 ميلليارد تەڭگە. 2025-جىلى جالپى قۋاتى جىلىنا 45 مىڭ توننا بولاتىن 5 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، ينۆەستيتسيا كولەمى 26 ميلليارد تەڭگە.
الداعى ءۇش جىلدا جالپى قۋاتى 241 مىڭ توننا جانە ينۆەستيتسيا كولەمى 167,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 8 ءىرى كاسىپورىندى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.
ناتيجەسىندە 2027-جىلعا قاراي قازاقستان ىشكى نارىقتى قۇس ەتىمەن تولىق (110 پايىز) قامتاماسىز ەتىپ، سونىمەن قاتار ەكسپورتتىق جەتكىزىلىمدەردى ۇلعايتا الادى.
وسىعان دەيىن قۇس ەتىنە سۇرانىستىڭ نەشە پايىزىن وتاندىق شارۋاشىلىقتار قامتاماسىز ەتىپ وتىرعانى تۋرالى جازدىق.