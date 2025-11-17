بيىلعى قىستا اۋا رايى ءجيى قۇبىلادى: قازگيدرومەت بولجام جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت كومپانياسى الداعى قىس مەزگىلىنە ارنالعان اۋا رايىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىندى.
الدىن الا بولجام بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قىس مەزگىلى قوڭىرجاي جىلى بولادى، جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا كۇتىلەدى. ءبىراق كەيبىر كەزەڭدە بۇرقاسىن، ەكپىندى جەل، كوكتايعاق قۇبىلىستارى، تۇمان، مول جاۋىن-شاشىننىڭ ءتۇسۋى بولجانىپ وتىر.
ءتىپتى قىس ايلارىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ اۋىتقۋى ءجيى بايقالماق، ياعني «تەمپەراتۋرالىق قۇبىلۋلار» كۇتىلەدى، جىلى كۇندەر سۋىق ايازدى تولقىندارمەن الماسىپ وتىرادى.
- جالپى جەلتوقسان ايى جىلى، جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا بولادى. جەلتوقسانداعى ەڭ قارقىندى سۋىق تولقىن ءبىرىنشى ونكۇندىك سوڭىندا كۇتىلەدى. ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 23-28- گرادۋس اياز، كۇندىز 13-18- گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىكتەردە تۇندە تەمپەراتۋرالىق فون 15-20- گرادۋس ايازدان 5-10- گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 3- گرادۋس ايازدان 5-10- گرادۋس ايازعا دەيىن، شىعىستا - كەيبىر كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 25-35- گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-20- گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، - دەدى «قازگيدرومەت» ر م ك ۇزاق مەرزىمدى اۋا رايى بولجامدارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جۇلدىز يسابەكوۆا ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
باتىستا جانە ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە جەلتوقساننىڭ باسىندا كۇن جىليدى. ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 12-17- ايازعا، كۇندىز 3-8- ايازعا دەيىن بىرتىندەپ تومەندەۋى بولجانادى. سودان كەيىن اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تۇندە 0-5- ايازدان 7-12- ايازعا دەيىن اۋىتقۋى كۇتىلەدى، كۇندىز 0-8 گرادۋس شاماسىندا جىلى اۋا رايى بولماق.
قاڭتار ايىندا رەسپۋبليكا اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى دا، جاۋىن- شاشىن مولشەرى دە نورما شاماسىندا بولجانىپ وتىر. ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا نورمادان كوپ جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى (تۇركىستان، جامبىل، الماتى، جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا) .
- 2026 -جىلدىڭ اقپان جانە ناۋرىز ايلارى جىلى بولادى، جاۋىن-شاشىن مولشەرى قالىپتى، تەك ناۋرىزدا رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىسىنداعى تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا نورمادان كوپ (تۇركىستان، جامبىل، الماتى وبلىستارىنىڭ، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ جانە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا). قورىتىندىلاي كەلە، قاتتى جاۋىن- شاشىننىڭ تۇسۋىنە جانە قاردىڭ ەرۋ كەزەڭدەرىمەن ايازدى اۋا رايىنىڭ ءجيى وزگەرۋىنە بايلانىستى توپىراقتا جانە قار جامىلعىسىندا مۇز قابىرشىعى پايدا بولادى. مۇنىڭ ءبارى 2026 -جىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىندە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن، - دەدى قازگيدرومەت مامانى.
ايتا كەتەيىك، قازگيدرومەت 17-قاراشادا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى. بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى