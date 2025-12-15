ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:25, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بيىلعى جىلدىڭ ۇزدىك قازاق بوكسشىلارى ماراپاتتالدى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى 2025 -جىلدىڭ ۇزدىك سپورتشىلارىن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    қазақ боксшылары
    بوكس فەدەراتسياسى

    2025 -جىلعى ۇزدىك بوكسشىلار:

    ايەلدەر اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - ايدا ابىكەيەۆا؛

    ەرلەر اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - ايبەك ورالباي؛

    جاستار (ەرلەر) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - تيمۋر تايبەكوۆ؛

    جاستار (قىزدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - قۇرالاي ەگىنباي قىزى؛

    جاسوسپىرىمدەر (ۇلدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - دوسجان جۇماحان؛

    جاسوسپىرىمدەر (قىزدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - اياۋلىم وسپانوۆا؛

    كىشى جاسوسپىرىمدەر (ۇلدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - دامير دجانشيليكوۆ.

    كىشى جاسوسپىرىمدەر (قىزدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - جانسايا ەرجان.

    2025 -جىلعى ۇزدىك جاتتىقتىرۋشىلار مەن تورەشىلەر

    ەرلەر بوكسى. ۇزدىك جاتتىقتىرۋشى - يلياس ورالبەكوۆ؛

    ايەلدەر بوكسى. ۇزدىك جاتتىقتىرۋشى - دولكۋنجان كامەكوۆ.

    ۇزدىك تورەشى - ۋزبەك كازين؛

    ۇزدىك رەفەري - ازامات جاقيانوۆ.

    ال قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ كۋبوگى شىمكەنت قالاسىنىڭ كومانداسىنا تابىستالدى.

    ءبىرىنشى ورىن - شىمكەنت قالاسى 80000 ا ق ش دوللارى؛

    ەكىنشى ورىن - استانا قالاسى 40000 ا ق ش دوللارى؛

    ءۇشىنشى ورىن - قاراعاندى وبلىسى 20000 ا ق ش دوللارى؛

    ءتورتىنشى ورىن - ماڭعىستاۋ وبلىسى 10000 ا ق ش دوللارى.

    تەگ:
    سپورت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار