بيىلعى جىلدىڭ ۇزدىك قازاق بوكسشىلارى ماراپاتتالدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى 2025 -جىلدىڭ ۇزدىك سپورتشىلارىن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
2025 -جىلعى ۇزدىك بوكسشىلار:
ايەلدەر اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - ايدا ابىكەيەۆا؛
ەرلەر اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - ايبەك ورالباي؛
جاستار (ەرلەر) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - تيمۋر تايبەكوۆ؛
جاستار (قىزدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - قۇرالاي ەگىنباي قىزى؛
جاسوسپىرىمدەر (ۇلدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - دوسجان جۇماحان؛
جاسوسپىرىمدەر (قىزدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - اياۋلىم وسپانوۆا؛
كىشى جاسوسپىرىمدەر (ۇلدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - دامير دجانشيليكوۆ.
كىشى جاسوسپىرىمدەر (قىزدار) اراسىندا ۇزدىك بوكسشى - جانسايا ەرجان.
2025 -جىلعى ۇزدىك جاتتىقتىرۋشىلار مەن تورەشىلەر
ەرلەر بوكسى. ۇزدىك جاتتىقتىرۋشى - يلياس ورالبەكوۆ؛
ايەلدەر بوكسى. ۇزدىك جاتتىقتىرۋشى - دولكۋنجان كامەكوۆ.
ۇزدىك تورەشى - ۋزبەك كازين؛
ۇزدىك رەفەري - ازامات جاقيانوۆ.
ال قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ كۋبوگى شىمكەنت قالاسىنىڭ كومانداسىنا تابىستالدى.
ءبىرىنشى ورىن - شىمكەنت قالاسى 80000 ا ق ش دوللارى؛
ەكىنشى ورىن - استانا قالاسى 40000 ا ق ش دوللارى؛
ءۇشىنشى ورىن - قاراعاندى وبلىسى 20000 ا ق ش دوللارى؛
ءتورتىنشى ورىن - ماڭعىستاۋ وبلىسى 10000 ا ق ش دوللارى.