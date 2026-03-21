بيىلعى جىلدىڭ ەكى ايىندا قورعاس ارقىلى 54 مىڭ اۆتوكولىك ەكسپورتتالدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ قاڭتار- اقپان ايلارىندا قىتايدىڭ شينجاڭ- ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى قورعاس شەكارا وتكەلى ارقىلى 54 مىڭ كوممەرتسيالىق اۆتوكولىك ەكسپورتتالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قورعاس كەدەنىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %13,9 عا جوعارى جانە وسى باعىت بويىنشا تاريحي ماكسيمۋم سانالادى.
ەكسپورت قۇرىلىمىندا جاڭا ەنەرگەتيكالىق كولىكتەر (NEV) باسىم بولعان. مۇنداي اۆتوكولىكتەر ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن رەسەي نارىعىندا جوعارى سۇرانىسقا يە.
ەكسپورت كولەمىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى جەرگىلىكتى كەدەن ورگاندارى راسىمدەۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتىپ، تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن 24/7 رەجيمىن ەنگىزگەن. بۇل كولىكتەردى شەكارادان وتكىزۋ ۋاقىتىن قىسقارتىپ، لوگيستيكانى جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
قورعاس حالىقارالىق ەكسپەديتورلىق «حاوچەن» كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ليان حاونىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى ەكى ايدا ولاردىڭ كومپانياسى وسى وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى 900 دەن استام اۆتوكولىك ەكسپورتتاعان.
- ءبىز تەك ورتالىق ازيا ەلدەرىنە عانا ەمەس، رەسەي نارىعىنا دا جەتكىزۋدى جولعا قويدىق. رەسەيدە بيزنەسىمىزدى دامىتۋ الەۋەتى وتە جوعارى دەپ سانايمىن، - دەدى ول.