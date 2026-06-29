بيىلعى جازدا قازاقستاندا قايدا دەمالۋعا بولادى: باعالار، باعىتتار جانە ەڭ تانىمال تۋريستىك ورىندار
استانا. قازاقپارات - قازاقستانداعى ەڭ تانىمال جازعى دەمالىس ورىندارى، باعالار مەن باعىتتار بەلگىلى بولدى. بيىل قاي وڭىرلەرگە سۇرانىس ارتتى، قايدا دەمالۋ ءتيىمدى؟
2026 -جىلدىڭ جازعى ماۋسىمىندا قازاقستاندا ىشكى جانە كەلۋ ءتۋريزمى بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سايكەس، بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ەلىمىزگە 3 ميلليون شەتەلدىك تۋريست كەلگەن. كەلۋشىلەردىڭ باسىم بولىگى وزبەكستان، قىرعىزستان جانە رەسەيدەن. سونىمەن قاتار ورنالاستىرۋ ورىندارى كورسەتكەن قىزمەت كولەمى 13,9 پايىزعا ارتىپ، 69,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
قازاقستاندىقتار دا دەمالىس ءۇشىن ەل ىشىندەگى كۋرورتتاردى ءجيى تاڭداي باستادى. قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكادا گلەمپينگتەردەن باستاپ بەس جۇلدىزدى قوناقۇيلەرگە دەيىنگى 4505 ورنالاستىرۋ نىسانى جۇمىس ىستەيدى.
1. الماتى تاۋ كلاستەرى جانە جەتىسۋ كولدەرى
بۇل - 2026 -جىلعى رەسمي ستاتيستيكا بويىنشا ەڭ تانىمال تۋريستىك باعىت. جىل باسىنان بەرى مۇندا 509 مىڭنان استام ادام كەلگەن.
تۋريستەر ىلە الاتاۋىنىڭ سالقىن سامالىن، شارىن شاتقالىنىڭ ەرەكشە تابيعاتىن، كولساي مەن قايىڭدى كولدەرىنىڭ كوگىلدىر سۋىن تاماشالاۋ ءۇشىن كەلەدى.
قالاي جەتۋگە بولادى؟
الماتىعا ۇشاقپەن نەمەسە پويىزبەن جەتۋگە بولادى. شارىن، كولساي جانە قايىڭدى كولدەرىنە الماتىدان ۇيىمداستىرىلاتىن ءبىر نەمەسە ەكى كۇندىك تۋرلار ارقىلى بارۋعا بولادى. جول شامامەن 3-5 ساعات ۋاقىت الادى.
2026 -جىلعى باعالار:
* الماتىداعى قوناق ءۇي نەمەسە حوستەل - تاۋلىگىنە 10000-35000 تەڭگە؛
* شارىن، كولساي جانە قايىڭدىنى قامتيتىن ەكى كۇندىك تۋر - 35000-55000 تەڭگە؛
* تاۋداعى ەكو-قوناق ءۇي نەمەسە پرەميۋم گلەمپينگ - 50000-90000 تەڭگە.
2. شۋچە- بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى
«قازاقستاننىڭ شۆەيتسارياسى» اتانعان بۋراباي ەلدەگى ەڭ تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. سوڭعى مالىمەت بويىنشا مۇندا 116,7 مىڭ تۋريست دەمالعان.
قاراعايلى ورمان، ءمولدىر كولدەر مەن ساناتورييلەر بۇل ءوڭىردى وتباسىلىق دەمالىس ءۇشىن قولايلى ەتەدى.
قالاي جەتۋگە بولادى؟
استانادان تۇراقتى پويىزدار، ەلەكتر پويىزدارى جانە اۆتوبۋستار قاتىنايدى. جول شامامەن 2,5-3 ساعات. جەكە كولىكپەن اقىلى اۆتوبان ارقىلى 2 ساعاتتان استام ۋاقىتتا جەتۋگە بولادى.
2026 -جىلعى باعالار:
* دەمالىس بازالارى مەن قوناق ۇيلەر - 10000-18000 تەڭگە؛
* ورتا دەڭگەيدەگى قوناق ءۇي - ەكى ادامعا 45000-65000 تەڭگە؛
* ساناتوريلەر - تاۋلىگىنە ادام باسىنا 30000-70000 تەڭگە.
3. ماڭعىستاۋ (كاسپي تەڭىزى جانە بوزجىرا)
ماڭعىستاۋ وبلىسى تۋريستەر اراسىندا ەرەكشە سۇرانىسقا يە. بيىلعى ءبىرىنشى توقساندا وڭىرگە 53,3 مىڭ ادام بارعان.
ءبىرى كاسپي جاعالاۋىنداعى جاعاجاي دەمالىسىن تاڭداسا، ەندى ءبىرى بوزجىرا شاتقالى مەن ءۇستىرتتىڭ ەرەكشە تابيعاتىن كورۋگە كەلەدى.
قالاي جەتۋگە بولادى؟
اقتاۋعا ۇشاقپەن جەتۋگە بولادى. كۋرورتتىق ايماقتار قالادان 15-30 مينۋتتىق جەردە ورنالاسقان. ال بوزجىرا مەن تورىشقا جول تالعامايتىن كولىك جانە گيدپەن بارعان دۇرىس.
2026 -جىلعى باعالار:
* اقتاۋداعى قوناق ءۇي نەمەسە پاتەر - 15000-40000 تەڭگە؛
* «بارلىعى قوسىلعان» جۇيەسىمەن بەس جۇلدىزدى قوناق ءۇي - 120000-250000 تەڭگە؛
* ۇستىرتكە 3-4 كۇندىك دجيپ-تۋر - ادام باسىنا 120000-180000 تەڭگە.
4. الاكول
ەمدىك قاسيەتىمەن جانە قارا مالتاتاس جاعالاۋىمەن تانىمال الاكولگە جىل سايىن دەمالۋشىلار كوپ كەلەدى.
قالاي جەتۋگە بولادى؟
سۋبسيديالانعان اۋە جانە تەمىرجول باعىتتارىنىڭ ارقاسىندا اقشي، كوكتۇما جانە ءۇرجار ارقىلى جەتۋ جەڭىلدەدى. الماتى مەن تالدىقورعاننان اۆتوبۋستار دا قاتىنايدى.
2026 -جىلعى باعالار:
* جەكە سەكتور - 7000-12000 تەڭگە؛
* ورتا دەڭگەيدەگى دەمالىس بازالارى (تاماقتانۋمەن) - 18000-35000 تەڭگە؛
* پرەميۋم قوناق ۇيلەر - 60000-110000 تەڭگە.
5. التاي كۋرورتتىق ايماعى (كاتونقاراعاي جانە بۇقتىرما)
جىل باسىنان بەرى بۇل وڭىردە 30,3 مىڭ تۋريست دەمالعان.
كاتونقاراعاي تابيعاتتى، پانتومەن ەم قابىلداۋدى جانە بەلسەندى تۋريزمدى ۇناتاتىندارعا ارنالعان.
قالاي جەتۋگە بولادى؟
وسكەمەنگە ۇشاقپەن نەمەسە پويىزبەن جەتىپ، ءارى قاراي بۇقتىرماعا نەمەسە كاتونقاراعايعا اۆتوكولىكپەن بارۋعا بولادى.
2026 -جىلعى باعالار:
* بۇقتىرماداعى دەمالىس ءۇيى - 15000-50000 تەڭگە؛
* كاتونقاراعايداعى مارال شارۋاشىلىقتارىنداعى دەمالىس - 35000-80000 تەڭگە (تاماقتانۋ جانە پانتومەن ەمدەۋ راسىمدەرىمەن بىرگە).
2026 -جىلدىڭ باستى ءۇردىسى
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بيىل قازاقستانداعى دەمالىس باعاسى ايتارلىقتاي قۇبىلىپ وتىر. مىسالى، الاكولدەگى قوناقۇيدەن بولمەنى تاۋلىگىنە 5-7 مىڭ تەڭگەگە جالداۋعا بولسا، الماتى وبلىسىنداعى ەليتالىق ەكو-قوناقۇيلەر مەن بۋرابايداعى ليۋكس نومىرلەردىڭ باعاسى 90-150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
سونىمەن قاتار ەرتە برونداۋ ءۇردىسى كۇشەيگەن. شىلدە مەن تامىز ايلارىنا ارنالعان ەڭ تانىمال دەمالىس ورىندارىنداعى بوس ورىندار كوكتەمنىڭ وزىندە-اق تولىق ساتىلىپ كەتۋدە.