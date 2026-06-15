بيىلعى بەس ايدا قازاقستان ەكونوميكاسى 3,7 پايىزعا وسكەن
استانا. KAZINFORM - بيىلعى بەس ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى 3,7 پايىزدى قۇراعان.
بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءارتاراپتاندىرۋعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، ەكونوميكانىڭ تۇراقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋ تۋرالى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەسى بويىنشا وتكىزگەن كەڭەسى بارىسىندا ءمالىم بولدى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، جيىن بارىسىندا ەكونوميكا سالالارىن دامىتۋدىڭ اعىمداعى كورسەتكىشتەرى قارالدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ، اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ، قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆتىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بەس ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكانىڭ ءوسۋى 3,7 پايىزدى قۇراعان. وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءوسىم - 9 پايىز. ماشينا جاساۋدا ءوندىرىس كولەمى 22,2 پايىزعا ۇلعايدى. قاڭتار-مامىر ايلارىندا ەلىمىزدە 81 مىڭنان استام اۆتوكولىك قۇرالدارى جاسالدى. ءوسىم حيميا ونەركاسىبىندە 17,8 پايىزعا جانە قۇرىلىس ماتەريالدارى وندىرىسىندە 18,7 پايىزعا قامتاماسىز ەتىلدى. اۋىل شارۋاشىلىعىندا ناقتى كولەم يندەكسى 103,6 پايىز بولدى. وتىن-ەنەرگەتيكا كەشەنىنە دە نازار اۋدارىلدى.
پرەمەر-مينيستر ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، جاڭا وندىرىستەردى ۋاقتىلى ىسكە قوسۋ جانە قولدا بار ءوسۋ رەزەرۆتەرىن ءتيىمدى پايدالانۋ جونىندەگى جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
مينيسترلەرگە قاجەتتى ءوسۋ قارقىنىنا قول جەتكىزۋ ءۇشىن بارلىق شارالاردى قابىلداۋ تاپسىرىلدى. ولجاس بەكتەنوۆ جارتى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ناقتى كولەم يندەكسىنىڭ جوسپارلى كورسەتكىشتەرىنە قول جەتكىزۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىنىڭ دەربەس جاۋاپكەرشىلىگىن بەكىتتى.
وسىعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزدىڭ شيكىزات مودەلىنەن تەرەڭ وڭدەۋ ەكونوميكاسىنا كوشۋدى جەدەلدەتەتىنى تۋرالى ايتقان بولاتىن.