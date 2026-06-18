بيىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ مۇعالىمدەرگە قاتىستى جاڭا جۇيە ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - 2026- جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدە پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدىڭ پيلوتتىق جوباسى ىسكە قوسىلادى.
قازاقستاندا پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدىڭ جاڭا فورماتى سىناقتان وتكىزىلەدى. وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ مۇعالىمدەردى اتتەستاتتاۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
جاڭا جۇيەگە قاتىسۋ ەرىكتى نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى. اتتەستاتتاۋدان ءوتۋدى قالايتىن پەداگوگتەر ارنايى پلاتفورما ارقىلى ءوتىنىش بەرەدى.
پيلوتتىق جوبا اياسىندا مۇعالىمدەردىڭ كاسىبي سيفرلىق پروفيلى قالىپتاستىرىلادى. ول ءارتۇرلى مەملەكەتتىك دەرەكقورلاردان الىناتىن مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى جيناقتاۋ جانە وڭدەۋ ارقىلى جاسالادى.
سيفرلىق پروفيل تالاپتارعا سايكەس كەلگەن جاعدايدا پەداگوگتەر بىلىكتىلىك باعالاۋىنان جانە قىزمەت ناتيجەلەرىن كەشەندى تالداۋدان وتەدى.
ناتيجەسىندە:
«ەكىنشى ساناتتى» پەداگوگتەرگە - «پەداگوگ- مودەراتور» بىلىكتىلىك ساناتى؛
«ءبىرىنشى ساناتتى» جانە «جوعارى ساناتتى» پەداگوگتەرگە - «پەداگوگ- ساراپشى» بىلىكتىلىك ساناتى بەرىلۋى نەمەسە راستالۋى مۇمكىن.
پەداگوگتەردىڭ سيفرلىق پروفيلىن ارنايى كوميسسيا 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەك پەن 15-جەلتوقسان ارالىعىندا قارايدى.
قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا كوميسسيا ەكى شەشىمنىڭ ءبىرىن قابىلدايدى:
مالىمدەلگەن بىلىكتىلىك ساناتىنا سايكەس كەلەدى؛
مالىمدەلگەن بىلىكتىلىك ساناتىنا سايكەس كەلمەيدى.
بەرىلگەن نەمەسە راستالعان بىلىكتىلىك ساناتىنىڭ جارامدىلىق مەرزىمى بەس جىلدى قۇرايدى.
ايتا كەتەيىك، پيلوتتىق جوبا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ 2026 -جىلعى 5-ماۋسىمداعى №159-ن ق بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن. قۇجات 2026 -جىلعى 1-تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە 2026 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن قولدانىلادى.