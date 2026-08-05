بيىلدان باستاپ ج و و-عا ءتۇسۋ كەزىندە مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ قوعامدىق بەلسەندىلىگى ەسكەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعا وقۋ جىلىنان باستاپ قازاقستاندا جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ كەزىندە تالاپكەرلەردىڭ قوعامدىق بەلسەندىلىگىنە، ونىڭ ىشىندە ۆولونتەرلىك قىزمەتىنە باسىمدىق بەرىلە باستايدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسى كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە قالا اكىمدىگىنىڭ «استانا جاستارى» ك م م باسشىسى شىڭعىس تىلەۋلين ايتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ۆولونتەرلىك قىزمەت جاستاردىڭ قارىم-قاتىناس جاساۋ، كوماندادا جۇمىس ىستەۋ، جاۋاپكەرشىلىك سياقتى ومىرلىك داعدىلارىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قوسا بيىلدان باستاپ جوعارى وقۋ ورنىنا ءتۇسۋ كەزىندە دە ۆولونتەرلىك قىزمەت تالاپكەردىڭ ارتىقشىلىقتارىنىڭ ءبىرى بولادى.
- جالپى شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرگە ءتۇسۋ كەزىندە تالاپكەرلەردىڭ اكادەميالىق كورسەتكىشتەرى بىردەي بولعان جاعدايدا ولاردىڭ مەكتەپ كەزىندەگى قوعامدىق بەلسەندىلىگىنە نازار اۋدارىلادى. بيىلدان باستاپ قازاقستاندا دا وسى تاجىريبە ەنگىزىلىپ جاتىر. ۆولونتەرلىكپەن اينالىسقان جاستاردىڭ جوعارى وقۋ ورنىنا ءتۇسۋ مۇمكىندىگى ارتا تۇسەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق ول ۆولونتەرلىك جاستاردىڭ جۇمىس تابۋىنا دا وڭ اسەر ەتەتىنىن تىلگە تيەك ەتتى.
- بىزدە مەكتەپ وقۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەردىڭ ۆولونتەرلىك قىزمەتىنىڭ ارقاسىندا جۇمىسقا ورنالاسقان مىسالدار از ەمەس. جۇمىس بەرۋشىلەر ولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن، باستاماشىلدىعىن جانە تاجىريبەسىن باعالاپ، كەيىن قىزمەتكە قابىلداپ جاتادى. بۇل - جاستار ءۇشىن جاقسى كاسىبي مەكتەپ، - دەدى شىڭعىس تىلەۋلين.
ءوز كەزەگىندە «ۇلتتىق ۆولونتەرلىك جەلى» زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى تاتيانا ميرونيۋك جاستارعا ۆولونتەرلىك تاجىريبەسىن تۇيىندەمەدە مىندەتتى تۇردە كورسەتۋگە كەڭەس بەردى.
- كوپشىلىك ۆولونتەرلىك قىزمەتتى جۇمىس تاجىريبەسى رەتىندە كورسەتۋگە بولاتىنىن بىلە بەرمەيدى. ال بۇگىندە جۇمىس بەرۋشىلەر دە، جوعارى وقۋ ورىندارى دا مۇنداي تاجىريبەگە ەرەكشە ءمان بەرەدى. سوندىقتان تەك العىس حاتپەن شەكتەلمەي، اتقارىلعان ۆولونتەرلىك ساعاتتاردىڭ سانى كورسەتىلگەن سەرتيفيكات العان ءجون. مۇنداي قۇجاتتار حالىقارالىق جوعارى وقۋ ورىندارىندا دا، قازاقستاندا دا جوعارى باعالانادى، - دەدى ول.
تاتيانا ميرونيۋك تە بيىلدان باستاپ قازاقستاندا دا تالاپكەرلەردىڭ الەۋمەتتىك باستامالارعا قاتىسۋى مەن ۆولونتەرلىك قىزمەتى جوعارى وقۋ ورنىنا قابىلداۋ كەزىندە ەسكەرىلەتىن قوسىمشا ارتىقشىلىقتاردىڭ ءبىرى بولاتىنىن ەسكە سالىپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ۆولونتەرلىكتى قولداۋدىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر.
قۇجات ەرىكتىلىك قوزعالىسىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ايقىنداپ، سالالىق ۆولونتەرلىكتى كۇشەيتۋدى كوزدەيدى.