بيىلدان باستاپ العاشقى اسكەري دايىندىق ساباعىنىڭ وقىتۋشىلارىنا جاڭا تالاپ قويىلادى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا اباي، جامبىل جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىندا العاشقى اسكەري دايىندىق وقىتۋشىلارىنا ارنالعان وقۋ-ادىستەمەلىك جيىندار ءوتتى.
ق ر قورعانىس مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىشا، ءىس-شارالار وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىمەن جانە وڭىرلىك ءبىلىم باسقارمالارىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلدى.
جيىندارعا جۇزگە جۋىق العاشقى اسكەري دايىندىق وقىتۋشىسى قاتىستى. نەگىزگى نازار اسكەري- پاتريوتتىق تاربيەنىڭ زاماناۋي تالاپتارى مەن قازىرگى قارۋلى قاقتىعىستار سيپاتىنىڭ وزگەرۋىن ەسكەرە وتىرىپ، اسكەرگە دەيىنگى جاستاردى دايارلاۋ مازمۇنىن جاڭارتۋعا اۋدارىلدى.
پەداگوگتەرگە 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەتىن زاڭناماداعى جاڭارتىلعان نورمالار تانىستىرىلدى.
قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري ءبىلىم جانە عىلىم دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى مايور ليۋدميلا پەرياكينانىڭ ايتۋىنشا، زاڭناماعا «اسكەرگە دەيىنگى دايارلىق» ۇعىمى ەنگىزىلىپ، ا ءا د وقىتۋشىلارىنا اسكەري قىزمەت ءوتىلىنىڭ بولۋى جونىندە جاڭا تالاپ قويىلعان.
ونىڭ سوزىنشە، ساباقتار جاڭارتىلعان وقۋلىقتار بويىنشا زاماناۋي سيمۋلياتورلاردى پايدالانا وتىرىپ وتكىزىلەتىن بولادى. وقۋ باعدارلاماسىنا ۇشقىشسىز ۇشۋ جۇيەلەرى، قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانى قولدانۋ نەگىزدەرى، وق-دارىلەر، مەديتسينالىق جانە پسيحولوگيالىق دايارلىق ەنگىزىلگەن.
جيىنعا قاتىسۋشىلارمەن پراكتيكالىق ساباقتاردى قىزمەتتىك تاجىريبەسى مول جانە زاماناۋي اسكەري- تەحنولوگيالىق ءبىلىمدى جەتىك مەڭگەرگەن قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى وتكىزدى.
جيىن باعدارلاماسى وزەكتى قاۋىپ-قاتەرلەر مەن جاستاردى دايارلاۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىن ەسكەرە وتىرىپ جاسالدى. وقىتۋشىلارعا قازىرگى قارۋلى قاقتىعىستاردى جۇرگىزۋ ەرەكشەلىكتەرى، تاكتيكالىق جانە اتىس دايارلىعى، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن قولدانۋ جانە ولارعا قارسى ءىس-قيمىل تاسىلدەرى، جەرگىلىكتى جەردە باعدارلاۋ، جەكە قورعانىس قۇرالدارىن پايدالانۋ، سونداي-اق تاكتيكالىق مەديتسينا ەلەمەنتتەرى تانىستىرىلدى.
ۇيىمداستىرۋشىلار جاستاردىڭ بويىندا جوعارى ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك، پاتريوتيزم جانە وتاندى قورعاۋعا دايىندىق قاسيەتتەرىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. قورعانىس مينيسترلىگىندە بولاشاق اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردى ساپالى دايارلاۋ مەملەكەت، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى مەن ازاماتتىق قوعامنىڭ تىعىز ءوزارا ءىس-قيمىلى ارقىلى عانا مۇمكىن ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا اسكەري ەسەپكە الۋ جۇيەسى زاماناۋي فورماتقا كوشەتىنى تۋرالى جازدىق.