بيىل ەگىلگەن كۇنباعىس القابى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىم كولەمىن ەكى ەسەلەۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋعا ارنالعان جول كارتاسى اياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ شارالارىن كۇشەيتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
2025 -جىلى ەلىمىزدەگى جالپى ەگىس كولەمى 322,8 مىڭ گ ا- عا ارتىپ، 23,6 ميلليون گ ا- عا جەتتى (2024 -جىلى - 23,3 ميلليون گ ا).
سونىڭ ىشىندە ءداندى جانە ءداندى-بۇرشاقتى داقىلدار القابى 630 مىڭ گ ا- عا ازايىپ، 16 ميلليون گ ا- نى قۇرادى، ال بيداي ەگىستىگى 884,6 مىڭ گ ا- عا قىسقارىپ، 12,3 ميلليون گا بولدى.
بوساتىلعان جەرلەر اناعۇرلىم تابىستى داقىلدارعا بەرىلدى. كۇنباعىس رەكوردتىق 1,8 ميلليون گا اۋماقتا ەگىلدى - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 481,5 مىڭ گ ا ارتىق.
كارتوپ ەگىستىگى دە ءوسىم كورسەتىپ وتىر: كولەمى 9,3 مىڭ گ ا- عا ارتىپ، 131,2 مىڭ گ ا- عا جەتتى. ونىڭ ىشىندە ۇيىمداسقان شارۋاشىلىقتارداعى ءوسىم 12,5 مىڭ گ ا قۇراپ، 84,5 مىڭ گ ا-عا جەتتى. سونىمەن قاتار سۋارمالى داقىلدار القابى ازايتىلىپ وتىر.
2025 -جىلى ماقتا 144,5 مىڭ گا جەرگە ەگىلدى، ونىڭ ىشىندە 50 مىڭ گا تامشىلاتىپ سۋارۋمەن قامتىلعان. قىزىلوردا وبلىسىندا كۇرىش القابى 85,6 مىڭ گ ا- دان 80,9 مىڭ گ ا- عا دەيىن قىسقاردى.
ەگىستى ءارتاراپتاندىرۋ ىشكى ازىق-تۇلىك بالانسىن نىعايتۋعا، جەكەلەگەن داقىلدارعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا، اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ تۇراقتىلىعىن جانە فەرمەرلەردىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال جەر رەسۋرستارىن نەعۇرلىم ۇتىمدى پايدالانۋ ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنىڭ نەگىزىنە اينالۋعا ءتيىس.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ەلدە وسىمدىك مايىن ءوندىرۋ %24 عا ءوستى.