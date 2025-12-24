بيىل ۋتيلالىمنان ەل قازىناسىنا 324 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - كادەگە جاراتۋ تولەمدەرىنەن تۇسكەن قاراجات ەكولوگيا كودەكسىنىڭ 388-بابىنا سايكەس قاتاڭ تۇردە ماقساتتى باعىتتار بويىنشا جۇمسالادى. اتالعان باپتا قاراجاتتى پايدالانۋ تەتىكتەرى مەن ناقتى باعىتتارى ايقىن بەلگىلەنگەن.
- 2025-جىلدىڭ 11 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۋتيلالىم تولەمدەرىنەن تۇسكەن جالپى ءتۇسىم 324 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە كولىك قۇرالدارىن، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى مەن اۆتوكومپونەنتتەردى وندىرۋشىلەردەن شامامەن 133,3 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. ال يمپورتتاۋشىلاردان تۇسكەن قاراجات كولەمى 172,8 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، - دەدى «جاسىل دامۋ» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرجان قابدولدانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
سونىمەن قاتار ونىڭ مالىمەتىنشە، تەحنيكا مەن اۆتوكومپونەنتتەردى وتاندىق وندىرۋشىلەرگە 140,9 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات قايتارىلعان. قازىرگى تاڭدا شىعىستار مەن تۇسىمدەر اراسىنداعى 7,6 ميلليارد تەڭگە ايىرماسى جاڭا ماركالى كولىك قۇرالدارى بويىنشا وندىرۋشىلەرمەن كەلىسىمشارتتار جاساسۋ كەزەڭىندە تۇر. ال اۆتوكومپونەنتتەر بويىنشا قايتارىمعا وتىنىمدەر تۇسپەگەن.
- ۇكىمەتتىڭ 604-قاۋلىسى اياسىندا قايتارىمدى نەگىزدە قارجىلاندىرىلاتىن جوبالارعا شامامەن 125 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى. بۇل قاراجات تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتار سالاسىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا، ورتتەردى ەرتە انىقتاۋ جۇيەلەرىن ساتىپ الۋعا، سونداي-اق ەكولوگيالىق كاتاكليزمدەردىڭ الدىن الۋ جانە سالدارىن جويۋ ءۇشىن ارنايى تەحنيكا الۋعا جۇمسالدى، - دەپ تولىقتىردى «جاسىل دامۋ» ا ق وكىلى.
بۇعان دەيىن تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتار پوليگونى ۋتيليزاتسيالىق الىمدار ەسەبىنەن سالىنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.