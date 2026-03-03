بيىل تاعى قاي جولدار اقىلى بولماق؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى 6 جاڭا اقىلى جول ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ باياندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە جالپى ۇزىندىعى 4900 شاقىرىم بولاتىن 26 اقىلى جول جۇمىس ىستەپ تۇر. بيىل ۇزىندىعى 2 مىڭ شاقىرىم بولاتىن 6 جاڭا ۋچاسكەنى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ولار:
قاراعاندى- بالقاش- بۋرىلبايتال - 554,6 شاقىرىم؛
بۋرىلبايتال-قۇرتى - 226,4 شاقىرىم؛
اقتوبە-قاندىاعاش-ماقات - 89 شاقىرىم؛
تالدىقورعان-وسكەمەن - 773 شاقىرىم؛
اتىراۋ-استراحان - 277 شاقىرىم؛
مەركە-شۋ-بۋرىلبايتال - 78 شاقىرىم.
سونىمەن قاتار، جيىندا اقاۋى بار اقىلى ۋچاسكەلەر بويىنشا جول ءجۇرۋ اقىسىن الۋدى توقتاتا تۇرۋ تۋرالى نورما ەنگىزىلگەنى ايتىلدى.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىر اقىلى جولداردان 87 ميلليارد تەڭگە جينالعان، بۇل قاراجات اقىلى ۋچاسكەلەردى كۇتىپ ۇستاۋعا باعىتتالعان.