بيىل ساموكاتتان قانشا ادام جاپا شەكتى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە بيىل ساموكاتتارعا قاتىستى وقىس وقيعالاردان قانشا ادام جاپا شەككەنى بەلگىلى بولدى.
- جىل باسىنان بەرى ەلەكترساموكاتتارعا قاتىستى 443 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە 3 ادام قازا تاۋىپ، 456 ادام جاراقات العان. جول-كولىك وقيعالاسىنىڭ باسىم بولىگى الماتى قالاسىندا بولعان، - دەلىنگەن ق ر ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
سونداي-اق ەل بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلعان ازاماتتاردىڭ دا سانى دا از ەمەس.
- 37621 ەلەكتر ساموكات جۇرگىزۋشىسى جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. كامەلەتكە تولماعاندار تاراپىنان جاسالعان قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا 297 اتا-انا جاۋاپقا تارتىلعان. ەلەكترساموكاتتاردى تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىنا رەتسىز قالدىرعانى ءۇشىن 18 مىڭعا جۋىق ساموكات ارنايى تۇراققا جەتكىزىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، 18-جەلتوقساندا سەنات «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭدى جانە وعان ىلەسپە 2 قۇجاتتى ەكى وقىلىمدا قاراپ، ماقۇلدادى. اتالعان ىلەسپە قۇجاتتاردىڭ ءبىرى وسى ساموكات تاقىرىبىنا قاتىستى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك