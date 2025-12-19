ق ز
    13:52, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بيىل ساموكاتتان قانشا ادام جاپا شەكتى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە بيىل ساموكاتتارعا قاتىستى وقىس وقيعالاردان قانشا ادام جاپا شەككەنى بەلگىلى بولدى.

    Биыл самокаттан қанша адам жапа шекті
    كوللاج: Kazinform

    - جىل باسىنان بەرى ەلەكترساموكاتتارعا قاتىستى 443 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە 3 ادام قازا تاۋىپ، 456 ادام جاراقات العان. جول-كولىك وقيعالاسىنىڭ باسىم بولىگى الماتى قالاسىندا بولعان، - دەلىنگەن ق ر ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.

    سونداي-اق ەل بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلعان ازاماتتاردىڭ دا سانى دا از ەمەس.

    - 37621 ەلەكتر ساموكات جۇرگىزۋشىسى جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. كامەلەتكە تولماعاندار تاراپىنان جاسالعان قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا 297 اتا-انا جاۋاپقا تارتىلعان. ەلەكترساموكاتتاردى تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىنا رەتسىز قالدىرعانى ءۇشىن 18 مىڭعا جۋىق ساموكات ارنايى تۇراققا جەتكىزىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، 18-جەلتوقساندا سەنات «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭدى جانە وعان ىلەسپە 2 قۇجاتتى ەكى وقىلىمدا قاراپ، ماقۇلدادى. اتالعان ىلەسپە قۇجاتتاردىڭ ءبىرى وسى ساموكات تاقىرىبىنا قاتىستى.

    اۆتور

    كاميلا مۇلىك

