بيىل پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەرگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025 -جىلى 95 زاڭعا، 388 جارلىققا، 80 وكىمگە قول قويدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جازدى.
بيىل مەملەكەت باسشىسى 95 زاڭعا، 388 جارلىققا، 80 وكىمگە، 22 وتىرىس حاتتاماسىنا، 3504 قىزمەتتىك قۇجاتقا قول قويدى. ولاردىڭ قاتارىندا بيۋدجەت، سالىق، سۋ كودەكستەرىنىڭ جاڭا رەداكسيالارى مەن «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭدى ەرەكشە اتاپ وتۋگە بولادى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت «تۇركىستان قالاسىنىڭ ەرەكشە مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا، سونداي-اق «الاتاۋ قالاسىنا دامۋ قارقىنى وزىق قالا» ارناۋلى مارتەبەسىن بەرۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان شەشىمدەرى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ جاڭا ورتاسىن قالىپتاستىرۋدى، تۇركىستاندى مادەني-تۋريستىك ورتالىققا، ال الاتاۋ قالاسىن جوعارى تەحنولوگيالىق يندۋسترياسى بار، ىسكەرلىك حابقا اينالدىرۋدى كوزدەيدى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
بۇدان بۇرىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى بيىل قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى وتكەنىن جازعان ەدى.