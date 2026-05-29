بيىل قازاقستاندىق بالالارعا ۇلتتىق قوردان 900 ميلليون دوللاردان استام قاراجات اۋدارىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا «بالالاردىڭ ءال-اۋقاتى مەن قاۋىپسىزدىگى: مەملەكەتتىك قولداۋ جانە ورتاق قۇندىلىقتار» تاقىرىبىندا وتكەن جيىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاندا بالالار سانى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە 6 ميلليون 900 مىڭنان استام بالا تۇرادى، سوڭعى ون جىلدىڭ ىشىندە بۇل كورسەتكىش شامامەن 1,5 ميلليونعا وسكەن. «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى اياسىندا 18 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ دەربەس شوتتارىنا قوردىڭ 50 پايىز ينۆەستيتسيالىق تابىسى ۇزدىكسىز ءتۇسىپ جاتىر، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، وسىنداي دەموگرافيالىق ءوسىمدى ەسكەرە وتىرىپ، مەملەكەت تاراپىنان بالالاردى قارجىلاي قولداۋ شارالارى دا ايتارلىقتاي كۇشەيتىلگەن. ماسەلەن، باعدارلاما باستالعان 2024-جىلى ءار بالاعا 100,52 ا ق ش دوللارىنان بەرىلسە، 2026-جىلى بۇل سوما 130,71 ا ق ش دوللارىنا دەيىن ارتقان.
- وسىلايشا، مەملەكەت بيىل قازاقستاندىق بالالاردىڭ دەربەس شوتتارىنا ينۆەستيتسيالىق تابىس رەتىندە جالپى سوماسى 900 ميلليون ا ق ش دوللارىنان استام اۋقىمدى قاراجاتتى اۋداردى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
مينيسترلىك وكىلدەرىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ۇلتتىق قور تولەمدەرىمەن قاتار قازىرگى تاڭدا «كەلەشەك» ەرىكتى جيناقتاۋ جوباسى دا قاتار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. دوڭگەلەك ۇستەلدە ناقتىلانعانداي، مەملەكەت ۇسىنىپ وتىرعان بۇل قوس تەتىك ەلدەگى ميلليونداعان بالاعا كامەلەتتىك جاسقا تولعاندا ساپالى ءبىلىم الۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، لايىقتى ماماندىق مەڭگەرۋگە نەمەسە تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن دەربەس شەشۋگە تىكەلەي مۇمكىندىك بەرمەك.
بۇعان دەيىن الماتىدا بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي تەگىن مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتۋگە بولاتىنى جايلى جازدىق.