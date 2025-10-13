22:40, 13 - قازان 2025 | GMT +5
بيىل قازاقستاننىڭ قاي ءوڭىرىنىڭ جاستارى ەڭ كوپ نەكەگە تۇردى؟
استانا. KAZINFORM - كوبىنە قازاقستاننىڭ قاي ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارى ۇيلەنىپ جاتىر؟ بۇل ساۋالعا «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى جاۋاپ بەردى.
قانشا نەكە تىركەلدى؟
بيىل توعىز ايدا قازاقستاندا شامامەن 88 مىڭ نەكە تىركەلگەن.
كوبىنە قازاقستاننىڭ قاي ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارى ۇيلەنىپ جاتىر؟
نەكە سانى بويىنشا الماتى قالاسى كوش باستاپ تۇر. مۇندا 14254 جۇپ نەكەسىن رەسمي تۇردە قيعان.
ەكىنشى ورىندا استانا قالاسى تۇر، ەلوردادا 10142 جۇپ ءومىرىن ءبىر ارناعا توعىستىرعان.
ءۇشىنشى ورىن تۇركىستان وبلىسىنا تيەسىلى، مۇندا 6687 نەكە تىركەلگەن.
ال توپ-5 ءتى مىنا وڭىرلەر تۇيىندەدى: شىمكەنتتە 5570 نەكە، قاراعاندى وبلىسىندا 5394 نەكە تىركەلگەن.
Massaget.kz