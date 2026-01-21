بيىل قازاقستاننان ەت الاتىن ەلدەردىڭ سانى ارتادى
استانا. KAZINFORM – ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى امانعالي بەردالين قازاقستاننان مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن الاتىن ەلدەردى اتادى.
- 2025-جىلى 16 ۆەتەريناريالىق سەرتيفيكات كەلىسىلىپ، قول قويىلدى. بۇل ەۋروپا وداعى ەلدەرىنە، ۇلى بريتانياعا، يراكقا، يرانعا، ا ق ش- قا، كاناداعا، ۆەتنامعا، پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە جانە باسقا دا باعىتتارعا مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ا. بەردالين سەناتتا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاۋ كەزىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا (قۇس ەتى، سالقىنداتىلعان ەت، ءىرى قارا، ۇساق مال جانە شوشقا سۋبونىمدەرى ەكسپورتى بويىنشا)، ەۋروپا وداعىنا (جىلقى ەتى جانە اكۆاشارۋاشىلىق)، پاكىستانعا (ءىرى قارا، ۇساق مال، قۇس ەتى جانە وزگە دە ونىمدەر) جانە باسقا ەلدەرگە مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتتىق نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىس جوسپارلانعان.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ اگرارلىق ماسەلەلەر، تابيعاتتى پايدالانۋ جانە اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا دەپۋتات ارمان وتەعۇلوۆ مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا انىقتالعان ماسەلەگە ەگجەي-تەگجەيلى توقتالدى.