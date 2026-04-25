بيىل قازاقستاندىق قاجىلارعا قانداي تالاپتار قويىلادى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن 2026-جىلعى قاجىلىقتى وتكىزۋگە ارنالعان كەڭەيتىلگەن ونلاين جينالىس ءوتتى.
جيىن باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنىڭ تاپسىرماسىمەن ۇيىمداستىرىلىپ، وعان قازاقستان قاجىلىق ميسسياسىنىڭ وكىلدەرى، ق م د ب قىزمەتكەرلەرى، ق ر ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ وكىلى جانە قاجىلىق ساپارىن ۇيىمداستىرۋعا رۇقسات العان 14 تۋروپەراتوردىڭ باسشىلارى قاتىستى.
- بيىلعى قاجىلىقتىڭ باستى ماقساتى - وتانداستارىمىز ءۇشىن رۋحاني مازمۇندى ءارى ۇيىمداستىرۋ جاعىنان ءمىنسىز ساپاردى قامتاماسىز ەتۋ. قاجىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قولايلىلىعى - نەگىزگى باسىمدىق، - دەدى قاجىلىق ميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى كەنجەتاي بايكەمەل ۇلى.
جيىندا بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمىنا قاتىستى ءبىرقاتار تالاپتار ءتۇسىندىرىلدى.
اتاپ ايتقاندا، ءاربىر قاجى قازاقستان اۋماعىنان تەك رەسمي تۋركود ارقىلى شىعۋى ءتيىس. بۇل تالاپ زاڭسىز قاجىلىق ساپارلارىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. سونداي-اق قازاقستان كۆوتاسى ارقىلى وزگە ەل ازاماتتارىن قاجىلىققا اپارۋ فاكتىلەرىنە جول بەرىلمەيتىنى ەسكەرتىلدى.
قاجىلىق قىزمەتىن تەك مەملەكەتتىك ليتسەنزياسى جانە ق م د ب رۇقساتى بار تۋروپەراتورلار عانا جۇزەگە اسىرادى. بۇل شارالار قاجىلاردىڭ قۇلشىلىقتى قاۋىپسىز ءارى رەتتەلگەن جاعدايدا ورىنداۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
جيىن بارىسىندا قاجىلارعا ارنالعان «Qajy Guide» ءموبيلدى قوسىمشاسىنىڭ جۇمىسى تانىستىرىلدى. قوسىمشا ساپار كەزىندە اقپاراتتىق جانە تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتۋدى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار قاجىلاردىڭ مىندەتتى ۆاكتسيناتسيادان ءوتۋى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ تالاپتارىن ساقتاۋ ماسەلەلەرى دە ەرەكشە باقىلاۋعا الىناتىنى ايتىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تۋروپەراتورلاردىڭ ۇسىنىستارى تىڭدالىپ، ولاردى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنا ەنگىزۋ قاراستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا قاجىلىق ساپارىن ۇيىمداستىرۋ جۇيەسى جىل سايىن جەتىلدىرىلىپ، قاۋىپسىزدىك پەن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرىلىپ كەلەدى.