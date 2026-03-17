بيىل قازاقستاندا كوكتەم مەن جاز قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ماماندارى 2026-جىلدىڭ ءساۋىر-قازان ايلارىنا ارنالعان ماۋسىمدىق اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەر مالىمەتىنشە، ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى قالىپتى دەڭگەيدەن جوعارى بولادى، ال جازدىڭ سوڭىنا قاراي جاۋىن-شاشىن تاپشىلىعى سەزىلەدى.
ءساۋىر
ءساۋىر ايىندا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى كليماتتىق نورمادان شامامەن 1 گرادۋس جوعارى بولادى. ال شىعىس قازاقستان وبلىسىندا، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تەمپەراتۋرا نورماعا جۋىق ساقتالادى.
جاۋىن-شاشىن قالىپتى دەڭگەيدە بولادى دەپ كۇتىلەدى. دەگەنمەن باتىس وڭىرلەردە (باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ وبلىستارى)، سونداي-اق وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىستا (تۇركىستان، جامبىل، الماتى وبلىستارى، جەتىسۋ، ش ق و جانە اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا) مولشەرى نورمادان كوپ بولۋى ىقتيمال.
مامىر
مامىردا دا اۋا تەمپەراتۋراسى ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە نورمادان شامامەن 1 گرادۋس جوعارى بولادى. شىعىس، وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىقتاعى كەيبىر وڭىرلەردە كورسەتكىش قالىپتى دەڭگەيگە جۋىقتايدى.
جاۋىن-شاشىن قالىپتى مولشەردە بولادى. الايدا سولتۇستىك وبلىستاردا (قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا) جانە باتىس پەن ورتالىقتىڭ جەكەلەگەن ايماقتارىندا نورمادان از ءتۇسۋى مۇمكىن.
ماۋسىم
جازدىڭ العاشقى ايىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ەلىمىزدىڭ كوپ بولىگىندە نورمادان 1-2 گرادۋس جوعارى بولادى. شىعىس جانە وڭتۇستىك-شىعىس ايماقتاردا قالىپتى دەڭگەيگە جاقىن.
جاۋىن-شاشىن نەگىزىنەن نورماعا ساي، ءبىراق ماڭعىستاۋ، اقتوبە، قىزىلوردا وبلىستارىندا، سونداي-اق اتىراۋ مەن ورتالىقتىڭ كەي وڭىرلەرىندە از ءتۇسۋى ىقتيمال.
شىلدە
شىلدەدە ەل بويىنشا تەمپەراتۋرا قالىپتى بولادى. الايدا باتىس وڭىرلەردە (باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، اقتوبە وبلىستارى) اپتاپ ىستىق نورمادان 1-2 گرادۋس جوعارىلايدى.
وڭتۇستىك، وڭتۇستىك-شىعىس، شىعىس جانە ورتالىقتا جاۋىن-شاشىن مولشەرى ارتسا، باتىستا، كەرىسىنشە، ازايادى.
تامىز
تامىزدا قايتادان ىستىق كۇشەيىپ، تەمپەراتۋرا كوپ وڭىردە نورمادان 1-2 گرادۋس جوعارى بولادى.
جاۋىن-شاشىن از تۇسەدى. باتىس، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىستا عانا نورماعا جۋىق بولۋى مۇمكىن.
قىركۇيەك
كۇزدىڭ العاشقى ايىندا دا تەمپەراتۋرا شامامەن 1 گرادۋس جوعارى بولادى. جامبىل، الماتى، جەتىسۋ، اباي، شىعىس قازاقستان، پاۆلودار وبلىستارىندا جانە ءبىرقاتار ورتالىق وڭىردە اۋا رايى قالىپتى دەڭگەيگە جاقىن بولادى.
جاۋىن-شاشىن كوبىنە نورمادان تومەن، كەيبىر سولتۇستىك، شىعىس جانە وڭتۇستىك ايماقتاردا عانا قالىپتى مولشەردە كۇتىلەدى.
قازان
قازاندا جىلى اۋا رايى ساقتالىپ، تەمپەراتۋرا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە تاعى دا شامامەن 1 گرادۋس جوعارى بولادى.
جاۋىن-شاشىن از بولادى، تەك باتىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستىڭ جەكەلەگەن وڭىرلەرىندە نورماعا جۋىق بولۋى ىقتيمال.
جالپى العاندا، 2026-جىلدىڭ جىلى ماۋسىمى قازاقستاندا ادەتتەگىدەن ىستىق بولۋى مۇمكىن، قۋاڭشىلىق كۇتىلەدى. سينوپتيكتەر اسىرەسە جازدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا ىلعال تاپشىلىعى كۇشەيەتىنىن ەسكەرتەدى.