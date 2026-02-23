ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:57, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    بيىل قازاقستاندا 209 مىڭ اۆتوكولىك جاسالادى

    استانا. KAZINFORM - وتاندىق اۆتوكولىك ءوندىرىسى قارقىندى دامىپ كەلەدى. بۇل جونىندە «قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعى» ز ت ب پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆا مالىمدەدى.

    ا
    Фото: ortcom.kz

    - 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ەلىمىزدە 171442 اۆتوكولىك ءوندىرىلدى. ولاردىڭ اراسىندا جەڭىل كولىكتەر، جۇك كولىكتەرى جانە اۆتوبۋستار دا بار. بۇل كورسەتكىش جىلدان جىلعا قارىشتاپ ءوسىپ جاتىر. ماسەلەن، 2025-جىلى 2024-جىلعا قاراعاندا 26 مىڭ دانا ماشينا ارتىق جاسالدى. ال 2026-جىلى قازاقستاندا 209 مىڭنان استام اۆتوكولىك وندىرىلەدى دەپ بولجايمىز، - دەدى ول.

    انار ماقاشيەۆانىڭ سوزىنشە، قازىر ەلىمىزدە اۆتوكولىك شىعاراتىن 11 زاۋىت جۇمىس ىستەپ تۇر. سونىمەن قاتار، بۇل سالادا تاعى ءبىر كاسىپورىن اشىلماق.

    - اۆتوكولىك جاسايتىن زاۋىتتاردا 2024-جىلى 6875 ادام جۇمىس ىستەگەن. ال 2025-جىلى 11169 جۇمىسشى تىركەلىپ، بۇل كورسەتكىش نەبارى ءبىر جىلدا %62 عا ارتتى. دەمەك، اۆتوكولىك ءوندىرىسىنىڭ ونىمدەرى عانا ەمەس، حالىقتى جۇمىس قامتۋ دەڭگەيى دە وسىپ كەلەدى، - دەيدى انار ماقاشيەۆا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الداعى ءۇش جىلدا ەلدە اۆتوكولىك بولشەكتەرىن شىعاراتىن نىساندار اشىلاتىنى جونىندە جازعانبىز.

