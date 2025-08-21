بيىل قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ەكىجاقتى ساۋدا اينالىمى 21,8 ميلليارد دوللارعا جەتكەن
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭدە ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا ءمينيسترى ۆان ۆەنتاومەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەلىسسوز كەزىندە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ «ورتالىق ازيا - قىتاي» ەكىنشى سامميتىندە قول جەتكىزگەن ۋاعدالاستىقتارىن ىسكە اسىرۋعا باعىتتالدى.
مينيسترلەر مەملەكەت باسشىلارى اراسىنداعى ەرەكشە سەنىم مەن دوستىققا نەگىزدەلگەن جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن راستادى. قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شي جينپيڭنىڭ سەنىمى مەن جەكە بايلانىستارى «ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى» نىعايتۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە جاڭا سەرپىن بەرىپ وتىر.
- ۆاڭ ۆەنتاو ەكىجاقتى ساۋدا اينالىمىنىڭ وڭ قارقىنمەن ءوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. 2024 -جىلى تاۋار اينالىمى 43,8 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %9,2 عا ارتقان. ال 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا بۇل كورسەتكىش 21,8 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. بۇل مالىمەتتەر 2030 -جىلعا قاراي ءوزارا ساۋدا كولەمىن ەكى ەسە ارتتىرۋ جونىندەگى مىندەتتىڭ ناقتى ءارى قولجەتىمدى ەكەنىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ارمان شاققالييەۆ اتالعان ماقساتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا شەكارا ماڭى ساۋداسىن دامىتۋ بويىنشا بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارى مەن جول كارتاسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. بۇل قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، ەكى ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوزارا بايلانىسىن كۇشەيتۋگە جول اشادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستاندىق شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتى جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمدەردى ىلگەرىلەتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ارمان شاققاليەۆ وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋعا جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمدەردى ەكسپورتقا شىعارۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەرگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىرىپ، ق ح ر- مەن «ينۆەستيتسيالاۋ جانە ساتۋ» قاعيداتى بويىنشا ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
- تاراپتار كەدەندىك راسىمدەردى سيفرلاندىرۋ، ەلەكتروندى ساۋدانى دامىتۋ جانە د س ۇ اياسىنداعى كەدەرگىلەردى جويۋ ماسەلەلەرى بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىستى تالقىلادى. قازاقستان تاراپى «ورتالىق ازيا - قىتاي» ەكىنشى سامميتى اياسىندا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن ق ح ر كوممەرتسيا مينيسترلىگى اراسىندا قول قويىلعان ەلەكتروندىق ساۋدا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىنا وڭ باعا بەردى، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.
سونىمەن قاتار، ءىرى قىتايلىق ونلاين-پلاتفورمالاردا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق پاۆيلوندارىن كەڭەيتۋ ۇسىنىلدى. اتالعان كەلىسىم ەلەكتروندى ساۋدانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، ەكى ەلدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ارىپتەستىگىن دامىتۋعا دەگەن نيەتىن ناقتىلادى. لوگيستيكا، ينۆەستيسيا جانە ەلەكتروندىق ساۋدا سالالارىندا تاجىريبە الماسۋعا قولايلى جاعدايلار جاسالۋدا.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ناقتى سەكتورىنا قىتاي ينۆەستيسيالارىن تارتۋ پەرسپەكتيۆالارى دا تالقىلاندى. قازاقستان تاراپى قىتايعا قازاقستاندىق ونىمدەرگە قاتىستى يمپورتتىق باج سالىعىن تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى، سونداي-اق ق ح ر كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن ەلىمىزدە شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ بويىنشا جوبالار قۇرۋدىڭ ورىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قىتاي تاراپى قولداعان باعىتتاردىڭ ءبىرى - وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ. 2024 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستان نانجيڭ، چىڭدۋ، ءۇرىمجى، شيان، چۋڭچيڭ جانە گۋاڭجوۋ قالالارىندا ورنالاسقان جياڭسۋ، سىچۋان، حۋنان، شاندۋڭ، شانشي جانە گۋاڭدۋن پروۆينسيالارىنىڭ بيزنەس وكىلدەرى جانە اكىمشىلىكتەرىمەن تىعىز بايلانىس ورناتىپ، التى ساۋدا ميسسياسىن ۇيىمداستىردى. ق ح ر ساۋدا ءمينيسترى بۇل ءتاسىلدى قولداپ، وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە شاقىردى. مينيستر ارمان شاققاليەۆ قازاقستاننىڭ قىتايدىڭ باسقا ءدا ىرى وڭىرلەرىندە ساۋدا وكىلدىكتەرىن اشۋ جوسپارى بار ەكەنىن مالىمدەدى.
كۇن تارتىبىندەگى ماڭىزدى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - قازاقستاننىڭ قىتايداعى حالىقارالىق كورمەلەرگە قاتىسۋى بولدى. اتاپ ايتقاندا، شاڭحايداعى CIIe، بەيجىڭدەگى CIFTIS جانە ءۇرىمجى قالاسىنداعى «ەكسپو قىتاي - ەۋرازيا» كورمەلەرى قازاقستاندىق ونىمدەردى ىلگەرىلەتۋ جانە تىكەلەي B2B بايلانىستار ورناتۋ ءۇشىن ماڭىزدى الاڭدار رەتىندە اتالدى. ۆاڭ ۆەنتاو قىتايلىق كومپانيالاردىڭ قازاقستاندا وتەتىن ساۋدا- ينۆەستيتسيالىق ءىس-شارالارعا قاتىسۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
بەيجىڭدەگى بۇل كەزدەسۋ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان جاڭا باسىمدىقتاردى ايقىنداپ، ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالدى.