بيىل قازاقستانداعى كۋرورتتاردا دەمالۋ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار جازدىڭ اپتاپ ىستىعىندا تەڭىز، كول مەن تاۋعا بارۋدى جوسپارلايدى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى تانىمال ىشكى تۋريستىك باعىتتار مەن دەمالىسقا قانشا قارجى قاجەت ەكەنىن ءبىلدى.
جازعى دەمالىس كەزىندە باعاعا تەك جاتىن ورىن عانا ەمەس، جول، تاماقتانۋ، ماۋسىمدىق سۇرانىس پەن كوڭىل كوتەرۋ ورىندارى جانە قوسىمشا شىعىندار اسەر ەتەدى. ءار باعىتتىڭ ءوز ەرەكشەلىگى بار، سوعان سايكەس شىعىن دا وزگەرىپ وتىرادى. بىرىندە ەرتە كەلىسىم جاساسا، ەكىنشىسىندە تاماقتانۋ ءتارتىبى ماڭىزدى. تاعى بىرىندە شىعىندى تەك سول جەردە ەسەپتەۋگە بولادى. ءبىز تانىمال كۋرورتتاردى تاڭداپ، قاجەتتى قارجىنى ەسەپتەپ شىقتىق.
بالقاش كۋرورتتىق ايماعى
بالقاش ەلىمىزدەگى قولجەتىمدى باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرمەك. مۇندا ءۇيدى جالداۋ قۇنى ءبىر ادامعا تاۋلىگىن 3500 - 5500 تەڭگە بولىپ تۇر. ياعني شاعىن عانا جاتىن ورنى، ورتاق اس ءۇيى بار. تاماقتى اركىمنىڭ ءوزى ىستەۋىنە تۋرا كەلەدى. ال ەگەر كونديتسيونەر مەن جۋىنۋ بولمەسى بار جايلى ورىندى تاڭداسا، ءار ادامعا 11000 - 16000 تەڭگە ەسەپتەلەدى. كەي ورىنداردا كەشەندى استى قوسا بەرەدى. دەمەك بالقاشتا ءۇش كۇن تىنىققان ادام شامامەن 50000 - 60000 تەڭگە جۇمسايدى. قايىقپەن سەرۋەندەۋ، شەزلونگتى جانە ءتۇرلى قاجەتتى دۇنيەلەردى جالعا الۋ، ساتىپ الۋعا قوسىمشا اقشا كەرەك. تامىز ايىنا تامان سۇرانىس ارتادى. سوندىقتان ەرتە قامدانىپ، بارار ورىندى كۇنى بۇرىن سايلاپ العان دۇرىس.
الاكول كۋرورتتىق ايماعى
الاكول نەگىزىنەن وتباسىلىق دەمالىس ورنى بولىپ سانالادى. مۇندا كوبى بالا- شاعاسىمەن كەلەدى جانە ءۇش مەزگىل تاماقتانعاندى ءجون كورەدى. ەڭ ارزان ۇسىنىس مۇندا تاۋلىگىنە ءار ادامعا - 12000 - 15000 تەڭگە. تۋريست قاراپايىم عانا بولمەگە ورنالاسادى جانە اسحانادان تاماق ىشەدى. ال جايلى ورىن، باسسەين، بالالاردىڭ ويىن الاڭى مەن كوڭىل كوتەرۋ ورنى بار تۋريستىك بازالار تاۋلىگىنە 25000 - 50000 تەڭگە الادى.
وتباسىلىق جولدامانى بىرنەشە اي بۇرىن الۋعا بولادى. الدىن الا قانشا بالانى ەرتىپ اپاراتىنىڭىزدى جوسپارلاڭىز. كەيدە بالالارعا جەڭىلدىك جاسايدى، كەيبىرى تەگىن قابىلدايدى. جول مەن از-كەم كوڭىل كوتەرۋ باعىتىن تاڭداساڭىز، الاكولگە ءۇش كۇنگە 150000 - 190000 تەڭگە كەرەك. ەڭ قىمبات ماۋسىم - شىلدە.
شۋچينسك- بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى
بۋرابايدان باعاسى تومەن جاتىن ورىن مەن قىمبات قوناقۇي دە تابىلادى. سوندىقتان باعا ادامنىڭ ءوز تاڭداۋىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى. بولمە جانە شاعىن ۇيگە تاۋلىگىنە 10000 - 12000 تەڭگە الادى. ەگەر وسى ۇسىنىستى تاڭداساڭىز، كول مەن نەگىزگى تۋريستىك ورىنعا دەيىنگى قاشىقتىقتى ءبىلىپ العان ءجون. كەيدە دەمالىس ايماعىنا جەتۋ ءۇشىن 15-20 مينۋت قاجەت بولادى.
تاماق تانۋ مەن شيپاجايدا تىنىعۋ باعاسى كەم دەگەندە ادام باسىنا 22500 تەڭگە بولادى. ورتاشا دەڭگەيدەگى قوناقۇيدە تاڭعا اس، تاڭعى جانە تۇسكى اس تا ۇسىنادى. باعاسى - 15000 - 40000 تەڭگە. ءدامحانا مەن مەيرامحانالاردا تاماقتانۋ قوسىمشا شىعىندى قاجەت ەتەدى. ەكى ادامعا ورتا ەسەپپەن 10000 تەڭگە بولادى. بۇل سوماعا ىشىمدىك اقىسى قوسىلماعان.
دەمەك، بۋرابايداعى ءۇش كۇندىك دەمالىسقا شامامەن 150000 - 220000 تەڭگە كەرەك. وعان ەكولوگيالىق جارنا، اقىلى جاعاجاي، كاتاماران، ەكسكۋرسيا مەن تاكسي قىزمەتىن قوسۋ كەرەك.
ماڭعىستاۋ كۋرورتتىق ايماعى
اقتاۋ تەڭىزگە شىعار نەگىزگى باعىت بولىپ قالا بەرمەك. مۇندا جاعاجاي ماڭىنداعى دەمالىس ورىندارىن تاڭداۋعا، سونىمەن بىرگە قالادان پاتەر جالداۋعا بولادى. ءتيىمدىسى - پاتەردى جالعا الۋ. مۇندا ءبىر بولمەلى پاتەر باعاسى تاۋلىگىنە 10000 - 13000 تەڭگە بولادى. باعا پاتەر ورنالاسقان اۋدانعا، جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى وزگەرەدى.
قوناقۇيلەر مەن تەڭىز جاعاسىنداعى دەمالىس بازاسى قىمبات. تاۋلىگىنە - 34000 - 40000 تەڭگە جانە ودان جوعارى. باعا ماۋسىم ايىنان باستاپ وسەدى. اقتاۋداعى ءۇش كۇندىك دەمالىس ءبىر ادامعا شامامەن 180000 - 230000 تەڭگە بولادى. باعاعا اۋە بيلەتتەرى دە اسەر ەتەدى. كەيبىرى الىس جاققا پويىزبەن بارادى. ادامدار جەرگىلىكتى سۋپەرماركەتتەن ازىق-تۇلىك الىپ، تاماق ىستەيدى. ءسويتىپ اقشا ۇنەمدەي الادى. مۇندا كەيبىر جاعاجايدا سۋ استى تاس بولىپ كەلەدى. اياق كيىم دە سوعان ىڭعايلى بولۋى ءتيىس.
الماتىداعى تاۋ كلاستەرى
الماتى تاۋلارى دا جازدا سۇرانىسقا يە. الاتاۋ شاتقالى مەن ەتەگىندەگى گلەمپينگ، ا- فرەيم ۇلگىسىندەگى جانە كيىز ۇيلەرگە ءقازىر كوپشىلىك قىزىعادى.
ەڭ ارزانى حوستەل مەن كەمپينگتەگى بولمەلەر. ءبىر تۇنەپ شىعۋ ءار ادامعا 6000 - 7500 تەڭگە. تابيعاتى تاماشا ايماقتا ورنالاسقان، تاۋ كورىنىسى كەرەمەت دەمالىس ورىندارىنىڭ باعاسى 35000 - 50000 تەڭگە. دەمالىس كۇندەرى باعا وسەدى.
تاۋ ىشىندە تاماقتانۋ باعاسىنا لوگيستيكا اسەر ەتىپ تۇر. ەكى ادامعا ارنالعان تۇسكى اس باعاسى شامامەن 12000 - 15000 تەڭگە.
الماتىنىڭ تاۋ اراسىنداعى ءۇش كۇندىك دەمالىس باعاسى 250000 تەڭگە جانە ودان جوعارى بولادى. كولىك، اسپالى جول، ەكو-تاكسي مەن ۇلتتىق پارك جارناسىن دا قاراستىرعان ءجون. ەگەر ۇنەمدەگىڭىز كەلسە، الماتىعا ايالداپ، تاۋعا ءبىر كۇندى عانا ارناڭىز.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان تۋريزمىن ناسيحاتتاۋعا حالىقارالىق بلوگەرلەر تارتىلدى. سونىمەن بىرگە مەملەكەت تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ، ۇلتتىق پاركتەردەگى جول، ينجەنەرلىك جەلى جانە سەرۆيستىك نىساندار ماسەلەسىن شەشۋگە كىرىستى.
التىناي ساعىندىقوۆا