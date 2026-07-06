بيىل قاي ماماندىقتارعا گرانت كوپ ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىندا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ جالپى كولەمى ازايدى. الايدا بارلىق باعىتتاعى گرانت سانى بىردەي قىسقارعان جوق. كەيبىر ماماندىقتارعا بولىنەتىن گرانت سانى كوبەيسە، ەندى بىرىندە ەداۋىر ازايعان.
2026- 2027 وقۋ جىلىنا قازاقستاندا بارلىعى 89457 ءبىلىم بەرۋ گرانتى ءبولىندى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا وتە از. بىلتىر 93232 گرانت قاراستىرىلعان ەدى، ياعني بيىل مەملەكەتتىك تاپسىرىس 3775 ورىنعا قىسقاردى.
سوڭعى ءۇش جىلداعى كورسەتكىشتەرگە كوز جۇگىرتسەك، بۇعان دەيىن، گرانت سانى ايتارلىقتاي وزگەرمەگەنىن بايقاۋعا بولادى. 2024- 2025 وقۋ جىلىندا 93116 گرانت بولىنسە، 2025- 2026 وقۋ جىلىندا ولاردىڭ سانى 93232 گە جەتكەن. دەمەك وتكەن جىلى از دا بولسا ءوسىم بولعان. ال جاڭا وقۋ جىلىندا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ كولەمى العاش رەت كەڭ كولەمدە قىسقاردى.
بۇل كورسەتكىش ەڭ اۋەلى ماگيستراتۋراعا اسەر ەتتى. وتكەن وقۋ جىلىندا بۇل دەڭگەيگە 13229 گرانت بولىنسە، بيىل ولاردىڭ سانى 11007 گە دەيىن ازايدى، ياعني 2222 ورىن نەمەسە شامامەن 17 پايىزعا قىسقارعان. باكالاۆرياتتاعى وزگەرىس الدەقايدا از، گرانت سانى 77084 تەن 75371 گە تومەندەدى. ايىرماشىلىق - 1713 ورىن.
ال دوكتورانتۋراداعى گرانت سانى كەرىسىنشە كوبەيدى. ەگەر 2025- 2026 وقۋ جىلىندا 2 919 گرانت بولىنسە، 2026- 2027 وقۋ جىلىندا ولاردىڭ سانى 3079 عا جەتتى، سوندا نەبارى 160 ورىنعا ءوسىم بايقالادى. الايدا مەملەكەتتىك تاپسىرىس قىسقارعانىمەن، دوكتورانتۋراداعى گرانت سانىنىڭ ارتۋى عىلىمي كادرلار دايارلاۋعا كوڭىل ءبولىنىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
سوعان قاراماستان، مەملەكەتتىك گرانتتاردىڭ باسىم بولىگى بۇرىنعىداي باكالاۆرياتقا تيەسىلى. جالپى 89457 گرانتتىڭ 75371 ى وسى ءبىلىم دەڭگەيىنە بولىنگەن. دەمەك مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ 84 پايىزدان استامى باكالاۆرياتتىڭ ۇلەسىندە.
قاي ماماندىقتارعا گرانت سانى قىسقاردى؟
باكالاۆرياتتاعى ءبىلىم بەرۋ باعىتتارىن جەكە قاراستىرساق، مۇندا دا ەلەۋلى وزگەرىستەر بار. ەڭ كوپ ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارىنا گرانت سانى قىسقارعان. وتكەن وقۋ جىلىندا بۇل باعىتقا 18806 گرانت بولىنسە، بيىل ولاردىڭ سانى 16674 كە دەيىن ازايدى. سوعان قاراماستان، ينجەنەرلىك باعىت باكالاۆرياتتاعى ەڭ ءىرى سالاسى بولىپ قالا بەرەدى. تەگىن وقىتۋ باعدارلاماسىن ازايتقانىمەن، مەملەكەت ەڭ كوپ گرانتتى ءالى دە وسى باعىتقا ءبولىپ وتىر.
قىسقارعان كولەم بويىنشا ەكىنشى ورىندا - اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار. بۇل باعىتتاعى گرانت سانى 11585 تەن 10387 گە دەيىن ازايدى، ياعني شامامەن 1200 ورىنعا كەم. الايدا بولىنەتىن گرانت سانى بويىنشا بۇل باكالاۆرياتتاعى ءۇشىنشى ءىرى باعىت.
ال پەداگوگيكالىق عىلىمدارعا كەلسەك، جاڭا وقۋ جىلىندا بۇل باعىتتاعى گرانت سانى دا ەداۋىر ازايدى. ەگەر وتكەن جىلى پەداگوگ كادرلارىن دايارلاۋعا 13226 گرانت بولىنسە، بيىل ولاردىڭ سانى 12228 بولدى.
قاي ماماندىقتاردا گرانت سانى وزگەرىسسىز قالدى؟
كەي ءبىلىم بەرۋ باعىتتارىندا گرانت سانى ايتارلىقتاي وزگەرە قويعان جوق. ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدارعا بۇرىنعىداي 1915 گرانت ءبولىندى. الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپارات باعىتىنا – 1485، بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىققا – 1423، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكاعا – 9188، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا 2700 گرانت قاراستىرىلعان. ال قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا عانا ازداعان وزگەرىس بار، گرانت سانى 2200 دەن 2170 كە قىسقاردى.
جالپى ءبىر باعىتتا گرانت ازايسا، ەكىنشىسىندە كوبەيگەن شىعار دەگەن وي تۋۋى مۇمكىن. بيىل باكالاۆرياتتاعى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستار باعىتىنا قوسىمشا گرانت ءبولىندى. بۇل سالاداعى گرانت سانى 2 379-دان 2 515-كە دەيىن ءوستى. ينجەنەرلىك نەمەسە پەداگوگيكالىق باعىتتارمەن سالىستىرعاندا ءوسىم اسا جوعارى ەمەس. الايدا گرانت سانى قىسقارعان جىلى اگرارلىق سالاعا بولىنەتىن ورىننىڭ كوبەيۋى بۇل باعىتقا كوڭىل بولىنە باستاعانىن اڭعارتادى.
قاي ماماندىقتارعا گرانت كوبەيدى؟
كەيبىر باعىتتارداعى گرانت سانى قىسقارعانىمەن، ونىڭ ىشىندەگى جەكەلەگەن ماماندىقتارعا بولىنەتىن ورىن كەرىسىنشە كوبەيگەن.
ەڭ ۇلكەن ءوسىم مەحانيكا ماماندىعىندا تىركەلدى. وتكەن جىلى بۇل ماماندىققا 889 گرانت بولىنسە، بيىل ولاردىڭ سانى 1300 گە جەتتى، گرانت سانى 411 ورىنعا ارتقان. سونداي-اق ارنايى پەداگوگيكا ماماندىعىندا دا ايتارلىقتاي ءوسىم بايقالادى، گرانت سانى 593-تەن 965 كە دەيىن كوبەيىپ، 372 ورىن قوسىلدى.
بۇدان بولەك جەر تۋرالى عىلىمدار باعىتى بويىنشا گرانت سانى 988 دەن 1197 گە، اگروينجەنەريادا 299 دان 447 گە، حيميالىق ينجەنەريا جانە پروتسەستەر ماماندىعىندا 370 تەن 500 گە ءوستى. ال گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىس جانە سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ باعىتىنا بولىنەتىن مەملەكەتتىك تاپسىرىس ەكى ەسەدەن استام كوبەيىپ، 100 گرانتتان 215 گرانتقا جەتتى.
پەداگوگيكالىق باعىتتا دا گرانتتار كوبەيگەن. اتاپ ايتقاندا ماتەماتيكا ءپانى مۇعالىمدەرىن دايارلاۋعا بولىنەتىن گرانت سانى 1087 دەن 1200 گە دەيىن ارتتى.
قاي ماماندىقتارداعى گرانت سانى قىسقاردى؟
گرانت سانى قىسقارعان ماماندىقتار دا بۇگىنگى ەڭبەك نارىعىنداعى جاعدايىن اڭعارتادى. بۇل كورسەتكىشتەر ەلدە قاي سالا ماماندارىنا سۇرانىس تومەندەگەنىن كورسەتەدى.
ماسەلەن اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ماماندىعىنا وتكەن جىلى 3000 گرانت بولىنسە، بيىل ولاردىڭ سانى 2260 قا دەيىن ازايدى. گرانت سانى 740 ورىنعا قىسقارعان. الايدا بۇل ماماندىق گرانت كولەمى جاعىنان ءالى دە ەڭ ءىرى باعىتتاردىڭ ءبىرى. سوندىقتان مۇنى سالاعا قىزىعۋشىلىقتىڭ تومەندەۋى ەمەس، سوڭعى جىلدارى ايتارلىقتاي ۇلعايعان مەملەكەتتىك تاپسىرىستى قايتا تەڭەستىرۋ دەپ باعالاۋعا بولادى.
سونداي-اق مەحانيكا جانە مەتالل وڭدەۋ باعىتىنا بولىنەتىن گرانت سانى 1800 دەن 1244 كە دەيىن قىسقاردى. قالا قۇرىلىسى، قۇرىلىس جۇمىستارى جانە ازاماتتىق قۇرىلىس ماماندىقتارىنا بولىنەتىن گرانت سانى 1500 دەن 1068 گە، ال تاۋ-كەن ءىسى جانە پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ باعىتى بويىنشا 1710 نان 1301 گە دەيىن ازايدى.
سونىمەن قاتار بۇل تىزىمگە توقىما ءوندىرىسى، كيىم، اياق كيىم جانە بىلعارى بۇيىمدارى (720 دان 459 گرانتقا دەيىن)، بيولوگيالىق جانە ساباقتاس عىلىمدار (1087 دەن 855 كە دەيىن)، سونداي-اق مەتاللۋرگيا (500 دەن 279 گرانتقا دەيىن) سالاسى ەندى.
ينجەنەرلىك باعىت، پەداگوگيكا مەن IT كوش باستاپ تۇر
جاڭا وقۋ جىلىنداعى گرانت سانىنىڭ جالپى كولەمىنە نازار اۋدارساق، كوش باستاپ تۇرعان باعىتتار وتكەن جىلدارداعىداي ساقتالعان. باكالاۆرياتتا ەڭ كوپ گرانت ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارىنا ءبولىندى، 16674 ورىن بەرىلگەن. ەكىنشى ورىندا پەداگوگيكالىق عىلىمدار - 12228 گرانت. ءۇشىنشى ورىندا اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار باعىتى تۇر. بۇل سالاعا 10387 گرانت قاراستىرىلعان.
ودان كەيىن جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكا باعىتىنا 9188 گرانت بولىنگەن. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا – 2700، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستارعا – 2515، قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا 2170 گرانت قاراستىرىلعان.
باكالاۆرياتتاعى ءىرى باعىتتاردىڭ ىشىندە ەڭ از گرانت ۆەتەرينارياعا ءبولىندى - 1175 ورىن. سونداي-اق بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىق باعىتىنا 1423، الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپارات باعىتىنا 1485 گرانت بەرىلگەن.
الايدا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ كولەمى مەن تالاپكەرلەر سۇرانىسىن شاتاستىرماعان ءجون. گرانت سانىنىڭ از بولۋى ماماندىقتارعا قىزىعۋشىلىق تومەن دەگەندى بىلدىرمەيدى. تەك مەملەكەت اتالعان باعىتتار بويىنشا قارجىلاندىراتىن ورىن سانىنىڭ از ەكەنىن كورسەتەدى.
جەكەلەگەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توپتارى بويىنشا ەڭ كوپ گرانت اقپاراتتىق تەحنولوگيالارعا تيەسىلى. بۇل باعىتقا 4902 گرانت بولىنگەن. ەكىنشى ورىندا اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك – 2260، ءۇشىنشى ورىندا مەديتسينا - 1501 گرانت. ايتا كەتەتىن جايت، جاڭا وقۋ جىلىندا اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار باعىتى بويىنشا گرانت سانى ازايعانىنا قاراماستان، ەڭ كوپ گرانت بولىنگەن ەكى ءىرى ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى سيفرلىق سالاعا تيەسىلى بولىپ وتىر.
ال ەڭ از گرانت بەيىندى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا بولىنگەن. ماسەلەن مەيىرگەر ىسىنە نەبارى 19 گرانت قاراستىرىلعان. سپورت، قوعاممەن بايلانىس، ماتەريالداردى قىسىممەن وڭدەۋ، گەودەزيا جانە كارتوگرافيا ماماندىقتارىنىڭ ءارقايسىسىنا 20 گرانتتان ءبولىندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلىمىزدە ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ 13-20 شىلدە ارالىعىندا وتەدى.
بۇعان دەيىن، ءبىلىم گرانتتارىنىڭ سانى بەس جىلدا 40 پايىزدان استام وسكەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك