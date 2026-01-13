بيىل قاسيەتتى رامازان ايى قاشان باستالادى
استانا. KAZINFORM - بيىل ايلاردىڭ سۇلتانى - ورازا قاشان باستالاتىنى جانە باسقا دا مۇسىلمان مەيرامدارىنىڭ قاشان وتەتىنى تۋرالى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىندا (ق م د ب) حابارلادى.
- ق م د ب-نىڭ شاريعات جانە ءپاتۋا ءبولىمى 2026 -جىلعا ارنالعان ءدىني كۇندەر كۇنتىزبەسىن بەكىتتى. حيجرا ايلارىنىڭ باستالۋى حالىقارالىق استرونوميالىق زەرتتەۋ ورتالىقتارىنىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە ايقىندالدى. ءپاتۋا ماماندارى ءدىني مەرەكەلەردىڭ ناقتى كۇندەرى جاڭا ايدى باقىلاۋعا بايلانىستى كورسەتىلگەن مەرزىمنەن ءبىر كۇنگە ەرتەرەك نەمەسە كەشىرەك بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇسىنىلعان كۇنتىزبەگە سايكەس، ورازا ۇستاۋ (قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى) 19-اقپاندا باستالادى، قادىر ءتۇنى - 16 نان 17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى وتەدى، ال ورازا ايت مەيرامىن مۇسىلماندار 20-ناۋرىزدا اتاپ وتەدى.
2026 -جىلى قۇربان ايت مەيرامىن مۇسىلماندار 27- 29-مامىر ارالىعىندا تويلايدى.