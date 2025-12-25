بيىل قانشا ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن الدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدا 14828 ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىمەن تابىسىپ، قانداس مارتەبەسىن الدى. جالپى 1991 -جىلدان بەرى رەسپۋبليكاعا 1 ميلليون 162,9 مىڭ ەتنيكالىق قازاق ورالدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان قازاقستانعا كەلگەن قانداستاردىڭ 44,5 پايىزى وزبەكستاننان، 43,6 پايىز - قىتايدان، 4,1 پايىز - تۇرىكمەنستاننان، 3 پايىز - موڭعوليادان 2,5 پايىز - رەسەيدەن جانە 2,3 باسقا ەلدەردەن.
وسى جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ەتنيكالىق قونىس اۋدارۋشىلار سانى 57,4 پايىزدى، ەڭبەككە قابىلەتتى جاستان كىشى 34 پايىزدى جانە زەينەتكەرلەر 8,6 پايىزدى قۇرايدى.
ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى قانداستاردىڭ ىشىنەن ءبىلىم دەڭگەيى بويىنشا 15 پايىزى جوعارى ءبىلىمدى، 27,6 پايىزى ورتا كاسىبي ءبىلىمدى، 51,1 پايىزى جالپى ورتا ءبىلىمدى، جانە 6,3 پايىز ءبىلىم جوق.
قونىس اۋدارعان ەتنيكالىق قازاقتار رەسپۋبليكانىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنە قونىستاندى.
سونىمەن بىرگە، قانداستاردى قونىستاندىرۋ ءۇشىن كەلەسىدەي ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەر انىقتالدى: اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
- قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە 2025 -جىلعا ارنالعان قانداستاردى قابىلداۋ كۆوتاسى 2309 ادامدى قۇرايدى. 2025 -جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىنە 2218 قانداس قونىس اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە قونىستانعان قانداستارعا كوشۋگە سۋبسيديا تۇرىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ۇسىنىلادى - ءبىر مەزگىلدە وتاعاسىنا جانە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ا ە ك (275,2 مىڭ تەڭگە) مولشەرىندە؛ تۇرعىن ءۇي جالداۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە - ءبىر جىل ىشىندە 15 تەن 30 ا ە ك (59 دەن 118 مىڭ تەڭگەگە دەيىن) مولشەرىندە.
جىل باسىنان بەرى 1279 قانداسقا ءتۇرلى قولداۋ شارالارى كورسەتىلدى. اتاپ ايتقاندا، 356 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار ەرىكتى قونىس اۋدارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ازاماتتاردى سولتۇستىك وڭىرلەرگە قونىس اۋدارۋعا قاتىساتىن جۇمىس بەرۋشىلەردى قولداۋ بويىنشا ينستيتۋتسيونالدىق شارالار قابىلداندى. تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ، سالۋ ءۇشىن نەمەسە يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا باستاپقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن جابۋ ءۇشىن ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتى تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ 50 پايىزى نەمەسە ءبىر وتباسىنا 4,56 ميلليون تەڭگەگە دەيىن مولشەرىندە ءبىرجولعى وتەۋسىز جانە قايتارىمسىز نەگىزدە ەنگىزىلدى.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلعا ارنالعان قانداستاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسى بەكىتىلگەنىن جازدىق.