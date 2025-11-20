بيىل قانشا قازاقستاندىق جۇمىس ورنىندا زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، كوبىنە تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا سالاسىندا ەڭبەك ەتەتىن جاندار جاراقات الادى. ولاردىڭ ۇلەسى 17,4 پايىز، سودان سوڭ قۇرىلىس سالاسى - 10,3 پايىز، ودان كەيىن مۇناي-گاز سالاسى - 5,6 پايىز.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكسياسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى مەيرامبەك احمەتوۆ ءمالىم ەتتى.
- بيىل 10 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كاسىپورىنداردا 1029 ادام زارداپ شەكتى. بۇل كورسەتكىش 2024-جىلدىڭ 10 ايىمەن سالىستىرعاندا 4,5 پايىز از (بىلتىر 1078 ادام جاراقات العان). ونىڭ ىشىندە 145 ادام قازا تاپتى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 6,5 پايىز تومەن (2024-جىلى 155 ادام). جۇمىس ورنىندا جاراقات الۋ دەڭگەيى جوعارى وڭىرلەر قاتارىندا قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، اقتوبە، پاۆلودار، قوستاناي وبلىستارى جانە الماتى قالاسى بار، - دەدى مەيرامبەك احمەتوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
- جۇمىسشىلاردىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدان قورعالۋىن ارتتىرۋ ماقساتىندا وندىرىستەگى جازاتايىم وقيعالاردان مىندەتتى ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ قامتۋ اياسىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇگىندە 112354 كاسىپورىن ءوز قىزمەتكەرلەرىمەن ساقتاندىرۋ شارتتارىن جاساسقان، بۇل ەلىمىزدەگى جالپى زاڭدى تۇلعالاردىڭ 64,7 پايىزى. قۇرىلىس جانە تاۋ-كەن ءوندىرۋ سالاسىندا كاسىبي تاۋەكەلدەر جوعارى كاسىپورىندارعا ەرەكشە باقىلاۋ ورناتىلعان. جارتى جىلدا ءبىر رەت پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋدان وتەتىن كاسىپورىنداردىڭ ءتىزىمى اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاسادى. بۇل جۇيەلى زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى نىسانالى تۇردە جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل ەكىنشى جارتىجىلدىقتا 314 كاسىپورىن تىزىمگە ەنگىزىلىپ، ونىڭ 138 ءى تەكسەرۋدەن ءوتتى، - دەيدى ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.
ايتا كەتسەك، جىل باسىنان بەرى ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن ساقتاماعان جۇمىس بەرۋشىلەرگە 428 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىندى.
سونداي-اق بريفينگ بارىسىندا جۇمىسشىلار الدىندا جالاقى قارىزى كوپ وڭىرلەر اتالدى.