بيىل قاشاعاندا گاز وڭدەۋ زاۋىتى ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۆەدومستۆونىڭ كەڭەيتىلگەن القا ماجىلىسىندە قاشاعانداعى قۋاتى 1 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن گاز وڭدەۋ زاۋىتى ىسكە قوسىلاتىنىن ەسكە سالدى.
- 2026-جىلى قاشاعانداعى قۋاتى 1 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن گاز وڭدەۋ زاۋىتى ىسكە قوسىلادى. جاڭاوزەندەگى 0,9 ميلليارد تەكشە مەتر «قازگپز» جوباسى بويىنشا مەملەكەتتىك قورىتىندى الىنادى. قاشاعانداعى 2,5 ميلليارد تەكشە مەترلىك گوز بويىنشا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەنىپ، بەكىتىلەدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلى گاز ءوندىرۋ كولەمى 68,2 ميلليارد تەكشە مەتر بولىپ، جوسپار 8,6 پايىز ارتىق ورىندالعان.
بۇعان دەيىن، مينيستر ەرلان اقكەنجەنوۆ قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ جوبالىق قۇجاتتارىن ازىرلەۋ باستالعانىن ءمالىم ەتكەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، قازاقستان 2025-جىلى 78,7 ميلليون توننا مۇناي ەكسپورتتاعانىن ايتتى.
بۇدان بولەك، بيىل دا بيتۋم ەكسپورتىنا تىيىم سالىناتىنى بەلگىلى بولدى.