بيىل مۇگەدەكتىگى بار جاندار الەۋمەتتىك قىزمەتتەر پورتالى ارقىلى 529 مىڭ تاپسىرىس بەردى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ الەۋمەتتىك قىزمەتتەر پورتالى ارقىلى مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ 529,1 مىڭ تاپسىرىسى ورىندالدى، دەپ حابارلايدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى.
ونىڭ ىشىندە شامامەن 389,5 مىڭ مۇگەدەكتىگى بار ادام وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىن (و ت ق)، 9,6 مىڭ - ىمداۋ ءتىلى قىزمەتىن، 26 مىڭ - جەكە كومەكشىنىڭ، 104 مىڭ - ساناتوريلىك- كۋرورتتىق ەمدەۋ قىزمەتىن الدى.
- پورتال مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارى مەن قىزمەتتەرىن ءوندىرۋشىنى جانە جەتكىزۋشىنى ءوز بەتىنشە تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كومەك تۇرىنە تاپسىرىس بەرۋ كورسەتىلەتىن قىزمەتتى الۋشىنىڭ ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭباسىمەن راستاۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. تاپسىرىس بەرىلگەن وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىن جەتكىزۋ نەمەسە ءوز بەتىنشە اكەتۋ ارقىلى الۋعا بولادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى وڭالتۋ قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتۋ پروتەزدىك-ورتوپەديالىق، سۋردوتەحنيكالىق، تيفلوتەحنيكالىق جانە گيگيەنالىق قۇرالدار، سونداي-اق كرەسلو- اربالار بەرۋدى قامتيدى.
بۇگىندە پورتالدا 630 ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋشى، 1066 و ت ق جەتكىزۋشىسى، 32 مىڭنان استام جەكە كومەكشى، 758 ىمداۋ ءتىلى جانە 139 ساناتوريلىك- كۋرورتتىق ەمدەۋ قىزمەتتەرىن ۇسىنۋشى تىركەلگەن.
پورتالدى پايدالانۋ بويىنشا كونسۋلتاتسيالاردى قولداۋ بايلانىس ورتالىعىنان، ياعني 1414 ءبىرىڭعاي ءنومىرى ارقىلى حابارلاسۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ بويىنشا 89 مىڭنان استام ءوتىنىم سىرتتاي فورماتتا قارالدى.